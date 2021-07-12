İHA

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde aralarında husumet bulunan iki kişinin karşılaşması cinayetle sonlandı.

Olay, gece geç saatlerde ilçeye bağlı Hıdırağa Mahallesi Çiçek Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerinde karşılaşan ve aralarında husumet olduğu kaydedilen Yaşar B. İle Günay Üstünalp’in tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Yaşar B. tabancayla Günay Üstünalp'e ateş etti.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ve ardından Çorlu Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan Üstünalp, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Katil zanlısı Yaşar B. ise olayın ardından saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı. Yaşar B. sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.