Tam 73 tane! Kripto para makinesi!

İstanbul Emniyet ekipleri, Fatih ilçesindeki bir depoda, kripto paraların üretildiği cihazların bulunduğu yönünde aldığı ihbar üzerine çalışma başlattı.
73 ELEKTRONİK CİHAZ ELE GEÇİRİLDİ
İHA'da yer alan habere göre depoya dün düzenlenen operasyonda, masalardaki metal tezgahlara kurulmuş 73 elektronik cihaz ele geçirildi.
PİYASA DEĞERİ 580 BİN TL
Cihazların kripto para üretiminde kullanıldığı belirlendi. Piyasa değeri yaklaşık 580 bin lira civarında olduğu ifade edilen cihazlara el konulurken, olayla bağlantılı bir şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
BİR ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Yakalanan şüpheli İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Zanlının polisteki ifade işlemlerinin devam ettiği aktarıldı.
YORUMLAR