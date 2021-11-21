"İHANETİ GÖZLERİMLE GÖRDÜM!"

Aslı Sivrioğlu, konuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

İhaneti gözlerimle gördüm! Arkadaşlarımın restoranda görüp, bana haber vermesiyle başladı. Daha sonra da mesajlaşmalarını yakaladım. Ne yazık ki Somer de ihaneti inkar etmedi.

Son aylarda yaşadığım üzüntü bu hafta katbekat arttı. Duygusal bir zaman geçiriyorum. 2 evladım ve ailem bu süreci atlatmaya çalışıyoruz. Umarım bir an önce boşanma işlemimiz gerçekleşir ve her gün içinde bulunduğum bu durum sona erer.