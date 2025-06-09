Somer Sivrioğlu'nun sevgilisinin paylaşımı gündem oldu
Ünlü şef Somer Sivrioğlu, yeni sevgilisi Tilbe Uslu'nun sosyal medya paylaşımı çok konuşuldu
Şef Somer Sivrioğlu, yaz sezonunu Çeşme'de açmıştı. Somer Sivrioğlu, yeni sevgilisi Tilbe Uslu ile birlikte Dalyan'da görüntülenmişti.
Tatillerine devam eden çiftten Tilbe Uslu'nun sosyal medyada paylaşımı dikkat çekti.
Tilbe Uslu, sevgilisi Somer Sivrioğlu'nun ayağıyla dâhil olduğu bir fotoğraf paylaştı. Fotoğraf, sosyal medyada çok konuşuldu.
Somer Sivrioğlu, 2021'de 18 yıllık eşi Aslı Sivrioğlu'ndan boşanmıştı. Çiftin bu evliliklerinden iki çocuğu dünyaya gelmişti.
Somer Sivrioğlu, boşandıktan sonra şarkıcı - yazar Ayşe Özyılmazel ile bir süre aşk yaşamıştı.