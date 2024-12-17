Sömestr tatili ne zaman? MEB duyurdu! Okullar ne zaman kapanacak, hangi tarihte?
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda eğitim gören öğrenciler sömestr tatili için geri sayıma geçti. 2024-2025 Eğitim yılı 9 Eylül'de başladı. Ardından ilk ara tatil 11-15 Kasım 2024 tarihleri arasında tamamlandı. Peki, sömestr tatili ne zaman, okullar ne zaman kapanacak, hangi tarihte?
Birçok öğrenci karnelerini alacağı yarıyıl tatilini merakla bekliyor. Kasım ayı ilk ara tatilin sona ermesiyle öğrenciler 15 tatilin ne zaman yapılacağını sorguluyor. MEB tarafından yayımlanan takvime göre karnelerin ne zaman alınacağı belli oldu. Peki, 2024-2025 yarıyıl tatili ne zaman?
15 TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR, NE ZAMAN BİTİYOR?
2025 Yılında 15 tatil, 20 Ocak 2025 Pazartesi başlıyor. 31 Ocak 2025 Cuma günü sona eriyor.
İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
Yılın ikinci ve son ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayacak, 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek.
2024-2025 Eğitim yılı ise 20 Haziran'da karnelerin dağıtılmasıyla birlikte sona erecek ve yaz tatili başlayacak.
MEB TATİL TAKVİMİ
Yarıyıl tatili: 20 Ocak - 31 Ocak 2024
İkinci ara tatil: 31 Mart- 4 Nisan 2025
Okulların kapanması: 20 Haziran 2025