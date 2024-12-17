Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Sömestr tatili ne zaman? MEB duyurdu! 15 tatil ne zaman, okullar ne zaman kapanacak, hangi tarihte?

        Sömestr tatili ne zaman? MEB duyurdu! Okullar ne zaman kapanacak, hangi tarihte?

        Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda eğitim gören öğrenciler sömestr tatili için geri sayıma geçti. 2024-2025 Eğitim yılı 9 Eylül'de başladı. Ardından ilk ara tatil 11-15 Kasım 2024 tarihleri arasında tamamlandı. Peki, sömestr tatili ne zaman, okullar ne zaman kapanacak, hangi tarihte?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.12.2024 - 11:44 Güncelleme: 17.12.2024 - 11:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Birçok öğrenci karnelerini alacağı yarıyıl tatilini merakla bekliyor. Kasım ayı ilk ara tatilin sona ermesiyle öğrenciler 15 tatilin ne zaman yapılacağını sorguluyor. MEB tarafından yayımlanan takvime göre karnelerin ne zaman alınacağı belli oldu. Peki, 2024-2025 yarıyıl tatili ne zaman?

        2

        15 TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR, NE ZAMAN BİTİYOR?

        2025 Yılında 15 tatil, 20 Ocak 2025 Pazartesi başlıyor. 31 Ocak 2025 Cuma günü sona eriyor.

        İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

        Yılın ikinci ve son ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayacak, 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek.

        2024-2025 Eğitim yılı ise 20 Haziran'da karnelerin dağıtılmasıyla birlikte sona erecek ve yaz tatili başlayacak.

        3

        MEB TATİL TAKVİMİ

        Yarıyıl tatili: 20 Ocak - 31 Ocak 2024

        İkinci ara tatil: 31 Mart- 4 Nisan 2025

        Okulların kapanması: 20 Haziran 2025

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dalgalar mühürletti!
        Dalgalar mühürletti!
        Yurt dışı çıkış harcında yeni dönem
        Yurt dışı çıkış harcında yeni dönem
        Bankalar Galataport'a ortak oluyor
        Bankalar Galataport'a ortak oluyor
        Galatasaray'da Dybala harekatı!
        Galatasaray'da Dybala harekatı!
        Enerji içeceklerindeki büyük tehlike! Çocukları tehdit ediyor
        Enerji içeceklerindeki büyük tehlike! Çocukları tehdit ediyor
        Eski hakemler yorumladı: Top çizgiyi geçti mi?
        Eski hakemler yorumladı: Top çizgiyi geçti mi?
        Makasla gelen felaket! Tanker ve bariyer arasında kaldılar
        Makasla gelen felaket! Tanker ve bariyer arasında kaldılar
        Dünyanın en zengin aileleri
        Dünyanın en zengin aileleri
        3 aydır karanlık hücrede tutuluyordu: Gerçek ortaya çıktı!
        3 aydır karanlık hücrede tutuluyordu: Gerçek ortaya çıktı!
        "Gemiyi limana yanaştırdı!"
        "Gemiyi limana yanaştırdı!"
        Devasa zaman kapsülü 2025'te açılacak
        Devasa zaman kapsülü 2025'te açılacak
        Ya birdenbire Ay yok olursa?
        Ya birdenbire Ay yok olursa?
        "Taraftar için işkence"
        "Taraftar için işkence"
        Aldatıldığını videoyla öğrendi
        Aldatıldığını videoyla öğrendi
        "Asgari ücret de muhtemelen enflasyonun üzerinde seyredecek"
        "Asgari ücret de muhtemelen enflasyonun üzerinde seyredecek"
        Galatasaraylıların tepkisini çekti
        Galatasaraylıların tepkisini çekti
        KKTC'den gelen eşyaya gümrük vergisi
        KKTC'den gelen eşyaya gümrük vergisi
        Gıdalardaki pestisit temizlenir mi?
        Gıdalardaki pestisit temizlenir mi?
        Putin'den Batı'ya: Kapsamlı şekilde yanıt vereceğiz
        Putin'den Batı'ya: Kapsamlı şekilde yanıt vereceğiz
        Google'da en çok aranan destinasyonlar, Türkiye sürpriz yaptı
        Google'da en çok aranan destinasyonlar, Türkiye sürpriz yaptı