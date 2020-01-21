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Mersin'de Suriye uyruklu Ş.H., somun ekmeği arasına zulalanmış uyuşturucu hapla yakalandı.

Beycan Üçkardeş'in haberine göre, Ş.H. isimli şahsın elinde çok miktarda uyuşturucu nitelikli sentetik hap olduğu ve satmaya çalıştığı bilgisini alan Mersin İl Jandarma KOM Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Mersin Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla şahsı takibe başlayan ekipler, Suriye uyruklu Ş.H.'yi aracı ile seyir halindeyken Yenişehir ilçesi Güvenevler Mahallesi'nde durdurarak, gözaltına aldı. Yapılan aramada somun ekmeğin içerisine gizlenmiş halde toplam 2 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.