Tarihinde ilk kez 11 ülkenin ev sahipliği yaptığı turnuvanın grup aşaması sona erdi. 6 grupta oynanan maçlar sonucu ilk 2 sırayı alanlar ve en iyi üçüncü kontenjanından 4 takım, son 16 turunda mücadele edecek.
Eleme turu maçlarının normal süresinin berabere bitmesi halinde 30 dakikalık uzatma bölümüne, orada da eşitlik bozulmazsa penaltı atışlarına geçilecek.
Son 16 turunun 26-29 Haziran, çeyrek finallerin 2-3 Temmuz, yarı finallerin ise 6-7 Temmuz tarihlerinde oynanacağı EURO 2020'nin şampiyonu, 11 Temmuz Pazar günü İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda yapılacak finalde belli olacak.
EURO 2020'de grup aşamasından sonraki eşleşmelerin (TSİ) programı şöyle:
SON 16 TURU
26 Haziran Cumartesi:
Galler-Danimarka (19.00/Amsterdam)
İtalya-Avusturya (22.00/Londra)
27 Haziran Pazar:
Hollanda-Çekya (19.00/Budapeşte)
Belçika-Portekiz (22.00/Sevilla)
28 Haziran Pazartesi:
Hırvatistan-İspanya (19.00/Kopenhag)
Fransa-İsviçre (22.00/Bükreş)
29 Haziran Salı:
İngiltere-Almanya (19.00/Londra)
İsveç-Ukrayna (22.00/Glasgow)
ÇEYREK FİNALLER
2 Temmuz Cuma:
1. Çeyrek final: Fransa-İsviçre / Hırvatistan-İspanya (19.00/Saint Petersburg)
2. Çeyrek final: Belçika-Portekiz / İtalya-Avusturya (22.00/Münih)
3 Temmuz Cumartesi:
3. Çeyrek final: Hollanda-Çekya / Galler-Danimarka (19.00/Bakü)
4. Çeyrek final: İsveç-Ukrayna / İngiltere-Almanya (22.00/Roma)
YARI FİNALLER
6 Temmuz Salı:
1. Yarı final: 2. Çeyrek finalin galibi - 1. Çeyrek finalin galibi (22.00/Londra)
7 Temmuz Çarşamba:
2. Yarı final: 4. Çeyrek finalin galibi - 3. Çeyrek finalin galibi (22.00/Londra)
FİNAL
11 Temmuz Pazar:
1. Yarı finalin galibi - 2. Yarı finalin galibi (22.00/Londra)
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