Emniyet personeline yönelik işkence ve kötü muamele iddialarına ilişkin şikayetlerde büyük düşüş yaşanıyor. BİMER, CİMER ve diğer yollarla yapılan başvurular son 2 yılda yüzde 90 oranında azaldı.

10 Aralık’ta kutlanan Dünya İnsan Hakları Günü'nün 70. yıl dönümüne girilirken, bu konudaki hassasiyet, polise yönelik kötü muamele şikayetlerindeki düşüşle kendini gösterdi. Bazı çevrelerin "polisin işkence ve kötü muamele yaptığı" yönündeki abartılı eleştirilerinde gerçeklik payı olmadığını başvurular ortaya koydu. Buna göre, emniyet personeli hakkında işkence ve kötü muamele iddialarına ilişkin BİMER, CİMER ve diğer yollarla yapılan başvuru sayılarında büyük düşüş görüldü.

2018’DE 28 BAŞVURU YAPILDI

Polisin kötü muamele yaptığına yönelik 2016’da 302 şikayet gelirken, bu sayı 2017’de 165'e geriledi. 2018'de ise bu sayı 28'e düştü. Böylece, son 2 yılda polisin kötü muamele yaptığına yönelik şikayetler yüzde 90 oranında düşmüş oldu.

İçişleri Bakanlığınca kötü muameleye dair gelen her şikayet titizlikle inceleniyor. Bu kapsamda, emniyet ve jandarma personeli hakkında işkence ve kötü muamele iddialarına ilişkin 2018’de 45 disiplin soruşturması yürütüldü. Bunların 33’ü halen devam eden soruşturmalardan oluşuyor. Ayrıca emniyet ve jandarma personeli hakkında işkence ve kötü muamele iddialarına ilişkin adli soruşturmalarda da azalış yaşandı. Buna göre, 2016’da 99, 2017’de 33, 2018’de 13 adli soruşturma yürütüldü.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) ülkemiz aleyhine verdiği kararlar çerçevesinde, işkence yasağı ile ilgili 2015 yılında 2 “hak ihlali” kararı verilirken, 2016 ve 2017 yılında hak ihlali olmadığı yönünde karar verildi. AİHM’in kötü muamele yasağı ile ilgili verdiği kararlarda da son 3 yılda aşağı yönde bir seyir görüldü. AİHM kötü muamele ile ilgili, 2015 yılında 15, 2016’da 9, 2017’de 2 “hak ihlali” kararı verdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ