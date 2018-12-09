- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- DÜNYA
- KADIN
- SAĞLIK
Emniyet personeline yönelik işkence ve kötü muamele iddialarına ilişkin şikayetlerde büyük düşüş yaşanıyor. BİMER, CİMER ve diğer yollarla yapılan başvurular son 2 yılda yüzde 90 oranında azaldı.
10 Aralık’ta kutlanan Dünya İnsan Hakları Günü'nün 70. yıl dönümüne girilirken, bu konudaki hassasiyet, polise yönelik kötü muamele şikayetlerindeki düşüşle kendini gösterdi. Bazı çevrelerin "polisin işkence ve kötü muamele yaptığı" yönündeki abartılı eleştirilerinde gerçeklik payı olmadığını başvurular ortaya koydu. Buna göre, emniyet personeli hakkında işkence ve kötü muamele iddialarına ilişkin BİMER, CİMER ve diğer yollarla yapılan başvuru sayılarında büyük düşüş görüldü.
2018’DE 28 BAŞVURU YAPILDI
Polisin kötü muamele yaptığına yönelik 2016’da 302 şikayet gelirken, bu sayı 2017’de 165'e geriledi. 2018'de ise bu sayı 28'e düştü. Böylece, son 2 yılda polisin kötü muamele yaptığına yönelik şikayetler yüzde 90 oranında düşmüş oldu.
İçişleri Bakanlığınca kötü muameleye dair gelen her şikayet titizlikle inceleniyor. Bu kapsamda, emniyet ve jandarma personeli hakkında işkence ve kötü muamele iddialarına ilişkin 2018’de 45 disiplin soruşturması yürütüldü. Bunların 33’ü halen devam eden soruşturmalardan oluşuyor. Ayrıca emniyet ve jandarma personeli hakkında işkence ve kötü muamele iddialarına ilişkin adli soruşturmalarda da azalış yaşandı. Buna göre, 2016’da 99, 2017’de 33, 2018’de 13 adli soruşturma yürütüldü.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) ülkemiz aleyhine verdiği kararlar çerçevesinde, işkence yasağı ile ilgili 2015 yılında 2 “hak ihlali” kararı verilirken, 2016 ve 2017 yılında hak ihlali olmadığı yönünde karar verildi. AİHM’in kötü muamele yasağı ile ilgili verdiği kararlarda da son 3 yılda aşağı yönde bir seyir görüldü. AİHM kötü muamele ile ilgili, 2015 yılında 15, 2016’da 9, 2017’de 2 “hak ihlali” kararı verdi.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.