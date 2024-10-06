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        Haberler Gündem Güvenlik Son bir haftada 535 bin 705 araç ve sürücüye işlem

        Son bir haftada 535 bin 705 araç ve sürücüye işlem

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son bir haftada 2 milyon 823 bin 859 aracın denetlendiğini, bu denetimlerde 535 bin 705 araç ve sürücüye işlem yapıldığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2024 - 09:14 Güncelleme: 06.10.2024 - 09:14
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        535 bin 705 araç ve sürücüye işlem
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, haftalık trafik denetim verilerini açıkladı.

        Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yayaların güvenliği için sürücülerin ışıklı trafik işareti bulunmayan okul/yaya geçitleri ile kavşaklarda hızını düşürmesi ve yayalara ilk geçiş hakkını vermesinin büyük önem taşıdığını belirtti.

        Emniyet ve Jandarma trafik ekiplerince 26 Eylül-3 Ekim tarihlerinde 2 milyon 823 bin 859 aracın denetlendiğini ifade eden Yerlikaya, şu bilgileri paylaştı:

        "Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 259 sürücüye işlem yapıldı. Hız ihlalinde bulunan 139 bin 58, periyodik muayenesi yaptırılmamış 28 bin 470, emniyet kemeri kullanmayan 34 bin 267, sürücü belgesiz araç kullanan 2 bin 836 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 10 bin 925 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 535 bin 705 araç ve sürücüye işlem yapıldı."

        Yerlikaya, yaya kazalarının en aza indirilmesi ve yayalara karşı toplumsal bir farkındalık oluşturulması amacıyla "Trafikte Yaya Önceliği" konusunda okul ve yaya geçitlerinde ve kavşaklarda hem sürücülere hem de yayalara yönelik denetimlerin devam edeceğini kaydetti.

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        #Ali Yerlikaya
        #trafik denetim verileri
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        #Son dakika haberler
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