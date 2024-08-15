Son bir haftada 73 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 73 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, 1 Ocak 2024'ten bugüne kadar ise 845'i Irak'ın, 880'i Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere bin 725 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Habertürk Giriş: 15.08.2024 - 12:38 Güncelleme: 15.08.2024 - 12:40 facebook

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