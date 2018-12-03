İçişleri Bakanlığı, son bir haftada düzenlenen iç güvenlik operasyonlarıyla ilgili açıklamada bulundu. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 26 Kasım-3 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen güvenlik operasyonlarında, terör örgütleri ile irtibatlı bin 163 kişinin gözaltına alındı. İç Güvenlik Operasyonları çerçevesinde 2’si sözde üst düzey toplam 14 (3 Ölü, 6 Sağ, 5 Teslim) teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

YURT GENELİNDE 4 BİN 654 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Jandarma Özel Harekât (JÖH),Polis Özel Harekât (PÖH),Jandarma Komando birlikleri ile iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin hava ve kara unsurlarınca 2.836 operasyon yapıldığı, terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen bin 163 terör (PKK/KCK 598, SOL 10, DEAŞ 17, FETÖ/PDY 538),3.338 uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından ve 153 düzensiz göçle mücadele kapsamında olmak üzere toplam 4.654 kişi gözaltına alındığı duyuruldu.

68 SIĞINAK, BARINAK VE MAĞARA YOK EDİLDİ

8 İlde, (Bingöl 32, Tunceli 18, Şırnak 6, Diyarbakır 3, Batman 3, Muş 3, Hatay 2, Adıyaman 1) 68 sığınak, barınak ve mağaranın güvenlik güçlerince kullanılamaz hale getirildiği belirtildi. Bu operasyonlarda 13’ü ağır ve uzun namlulu toplam 41 silah, 9 adet el bombası, 430 kg patlayıcı madde, 6 adet El Yapımı Patlayıcı/Mayın imha edildi ve 3 bin 851 adet muhtelif mühimmat ele geçirildiği açıklandı.

UYUŞTURUCU VE KAÇAKÇILIK İLE MÜCADELE

Güvenlik güçlerince uyuşturucu ve kaçakçılığa yönelik yapılan operasyonlarda ise 907 kg esrar, 241 kg eroin, 6.2 kg kokain, 7.6 kg afyon sakızı, 2.7 kg sentetik kannabinoid (Bonzai), 1.8 kg metamfetamin, 36 bin 931 adet ectasy, 1.196 adet sentetik ecza, 343 kök kenevir bitkisi ele geçirildiği bildirildi. Ayrıca; 440.616 paket kaçak sigara, 87.665 litre kaçak kkaryakıt ele geçirildiği belirtildi.

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