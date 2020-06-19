Esra Boğazlıyan esrab@cyh.com.tr

İstanbul Adalar'da yıllardır süren atlar ve faytonlar ilgili tartışmalar yerini son günlerde elektrikli ulaşım araçlarına bırakmıştı. Ardından elektrikli araçların nasıl olacağı merak konusu oldu. O araçlar geçen pazar günü ortaya çıktı. İBB yeni araçların bugün hizmete alınacağını açıkladı. İşte o gün geldi fakat flaş bir gelişme yaşandı. Adalar Kaymakamlığı, İBB'nin 60 elektrikli araç kullanımı için yaptığı başvuruyu Karayolları Trafik Kanunu'na uyulmadığı gerekçesiyle reddetti.

Adalar kaymakamlığı, yaptığı açıklamada İBB’nin Adalar’da kullanacağı 60 elektrikli araç için kullanım izni verilmediği, araçların Karayolları Trafik Kanunu'na uymadığını açıkladı. Peki şimdi ne olacak? İBB’nin araçları Adalar’da kullanılmayacak mı?

Bu gelişme üzerine İBB'yi aradım, yetkililere 'Ne olacak şimdi?' diye sordum. İBB'nin verdiği yanıt şu: "Adalar'ın tamamı Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından yaya yolu olarak ilan edildi. Yani Karayolları Trafik Kanunu’na tabi değil. Tescil için henüz başvurumuz olmadı. Görüşmeler sürüyor."

'ADALAR'DA YENİ DÖNEM BAŞLADI'

İBB'den daha sonra yapılan açıklamada ise, Başkan Ekrem İmamoğlu'nun, at ölümleri ile gündeme gelen Adalar'daki fayton sorununu sona erdiren elektrikli araç projesini hayata geçirdiği belirtildi. Açıklamaya göre, mesaisinin büyük bölümünü Adalar'a ayıran İmamoğlu, tanıtımını yaptığı ilçenin yeni ulaşım araçları ile atların barındığı ahırları ziyaret etti. 'Ada' isimli 4 aylık tayı elleriyle besleyen İmamoğlu, 'Atlara, en uygar biçimde bakımlarının yapılacağı, beslenmelerinin yapılacağı alanlar oluşturuldu. O günden bugüne de o şekilde bakımları sürdürülmektedir' dedi. İBB'nin çözüm adına sürecin tüm paydaşlarıyla bir araya geldiğine dikkat çeken İmamoğlu, "Bu, belediyemiz için neredeyse 100 milyon liranın üzerinde bir kaynak aktarımı olmuştur. İBB, bu sorunun tümden çözümünde büyük bir fedakârlık yapmıştır. Hem atlara olan zulmün engellenmesi hem de faytoncuların bir hak mağduriyetine uğramaması için çalıştık" ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU'NA 'ELEKTRİKLİ ARAÇ' TEPKİSİ

Öte yandan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, elektrikli araçların hizmete alınması için belediye yetkilileri ve beraberindekilerle Büyükada'ya gittiği sırada, iskelede toplanan bir grup vatandaşın protestosuyla karşılaştı. Kendilerine "Adaların Atları Platformu" adını veren grup, ellerindeki dövizler ve sloganlarla elektrikli araçların kullanımına tepki gösterdi.

Grup adına açıklama yapan Zeynep Alpar, yaşam alanlarına otobüsün sokulmasını istemediklerini söyledi. Motorlu araçlarla Adalar'ın her noktasına daha fazla insanın gideceğini savunan Alpar, "Bu Adalar'da orman yangınlarına, bisiklet kazalarına, atlar ve insanlar üstünde büyük baskıya neden olan turizmi, rant hırsını körükleyecek, yapılaşmayı da artıracak yanlış bir hamle." diye konuştu.

İBB'yi at karşıtı tavır içerisinde olmakla suçlayan Alpar, belediyenin elindeki at sayısını, atların ölüm nedenlerini, nasıl sahiplendirileceğini açıklamak yerine yanıltıcı reklam videoları çektiğini söyledi.

"Otobüs atın kurtarıcısı değil, katilidir." diyen Alpar, şunları kaydetti: "Atlar ve Adalar için seçenekler 'faytonda atların eziyet görmesi' ile 'motorlu araçlarla şehirleşmek' gibi iki şıkka indirgeniyor. Biz buna karşı kendimiz için ne istiyorsak atlar için de aynısını istiyoruz. Hapsedilmemek, uygun barınma ve yaşam ortamı, denetlenen ve doğru şartlarda çalışmak, Adalar'dan sürgün edilmemek. Adalar'da kullanılmak istenen motorlu araçlar, adada yaşayanların ulaşım ihtiyacına hizmet etmiyor. Adalar'a gelip otobüsle ormanda tur atmak, ulaşım da ihtiyaç da değil."

KAYMAKAM AYHAN'DAN 'ELEKTRİKLİ ARAÇ' AÇIKLAMASI

Adalar Kaymakamı Mustafa Ayhan ise, kaymakamlık binasında Adalar'da hizmete alınacak elektrikli araçların trafik tescili hakkında açıklamalarda bulundu. Adalar'da daha önce atlı faytonlar yoluyla gerçekleştirilen toplu taşıma hizmetlerinin 2019 Aralık ayında hayvan hakları, ruam hastalığı sebebiyle İstanbul Valiliği tarafından durdurulduğunu hatırlatan Ayhan, gelinen süreçte İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nin fayton taşımacılığına son verdiğini ve yeni bir yol izlendiğini belirtti.

Adalar için doğa dostu, çevreci ve SİT alanına uygun bir ulaşım aracının oluşturulmasını arzu ettiklerini ifade eden Ayhan, şöyle konuştu: "Adalılar olarak heyecanlıyız. Uzun bir süre ulaşım hizmetlerimiz yürütülemiyordu. Gelinen noktada bugün lansmanı yapılan minibüs tarzı olan araçlarla ulaşım hizmetlerinin yerine getirileceği ifade edildi. Ancak bu araçlarla ilgili olarak yapılan değerlendirmede gerek teknik bir konu olması sebebiyle Trafik Hizmetleri Müdürlüğümüzün yapmış olduğu çalışma neticesinde, bu araçların golf aracı olarak ithal edildiği ve Karayolları Yeterlilik Belgesi özelliğini taşımadığı anlaşıldı. Araçların kanuni olarak uyulması gereken tescil, plaka oluşturulması, trafik sigortası ve toplu taşım hizmetlerinde zorunlu mali sorumluluk sigortası yapılması özelliklerini de barındırması gerekiyor. Arkadaşlarımızın yapılan incelemesinde bu araçlarımızın özellikleri nedeniyle tescillerinin yapılmasının mümkün olmadığı anlaşıldı."

'ADALILAR OLARAK HEYECANLA BEKLİYORUZ'

İETT yetkilileriyle görüşmelerde, eksiklik ve noksanlıkların tamamlanarak kendilerine müracaat edilmesi gerektiğinin aktarıldığını belirten Ayhan, gelinen süreçte eksikliklerin tamamlanmaması nedeniyle araçların Karayolları Trafik Kanunu'na göre karayollarına çıkmasının risk teşkil ettiğini aktardı. Sigortasız, tescilsiz ve sigortasız araçların yolcu alarak trafiğe çıkmasının riskli olduğunu vurgulayan Ayhan, şunları kaydetti:

"Herhangi bir kaza olması, zarar doğması durumunda bunun sorumluluğu Adalar Kaymakamlığı olarak bizlerin ve diğer emniyet güçlerimizin ve İBB Meclisi'nin de üstlenemeyeceği açıktır. Onun için bu araçlarımızın en kısa sürede tescil için gerekli belgelerinin oluşturulmasından sonra tarafımıza müracaat edilmesi halinde bizler işlemleri yapacağımızı bildiririz. Bunun için de Adalılar olarak heyecanla bekliyoruz. Elimizden gelen katkıyı bundan önce verdiğimiz gibi bundan sonra da vermeye gayret edeceğimizi ifade etmek istiyorum."