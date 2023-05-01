1 Mayıs İşçi Bayramı! İstanbul ve Ankara'da programlar, alınan önlemler

Son dakika: 1 Mayıs İşçi Bayramı programları belli oldu! 1 Mayıs Ankara ve İstanbul'da nerede kutlanacak? 1 Mayıs'ta kapalı yollar

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HABERTURK.COM / Ajanslar

Emek ve Dayanışma Günü olarak kutlanan 1 Mayıs İşçi Bayramı, bu yıl İstanbul'da Maltepe Meydanı'nda, Ankara'da da Anadolu Meydanı'nda kutlacak. 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla İstanbul ve Ankara'da geniş güvenlik önlemleri alınırken, bazı yollar trafiğe kapatıldı alternatif güzergahlar belirlendi.

İŞÇİLERİN TALEBİ ASGARİ ÜCRET DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu geçtiğimiz günlerde yaptığı konuşmada, İstanbul başta olmak üzere tüm Türkiye'de işçi ve emekçilerle yüksek katılımlı kutlamalar gerçekleştireceklerini söyledi. Çerkezoğlu, başta asgari ücret olmak üzere maaş zamlarının enflasyonun altında kaldığını belirterek, işçi ve emeklilerin maaşları ve çalışma koşularının düzeltilmesi için alanlarda olacaklarını ifade etti. Maaş zamlarının tekrar belirlenmesi gerektiğini savunan Çerkezoğlu, "Asgari ücretin derhal Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun tekrar toplanarak güncellenmesini, bütün ücretlerde gerekli iyileştirmelerin yapılmasını, en düşük emekli aylığının asgari ücret düzeyine çekilmesini, genç, kadın ve genel işsizliği önleyecek, kalıcı istihdam yaratacak üretime dayalı bir ekonomik politikayı istiyoruz." dedi.

ANKARA'DAKİ 1 MAYIS PROGRAMI DİSK İç Anadolu Bölge Temsilcisi Tayfun Görgün, her yıl coşkuyla hazırlanan işçi sınıfının uluslararası birlik, dayanışma ve mücadele günü 1 Mayıs'ı bu yıl, deprem nedeniyle yasla karşıladıklarını söyledi. İyi bir Türkiye ve dünya için mücadele ettiklerini belirten Görgün, "1 Mayıslar her yıl emeğin, dayanışmanın, yarınları kurmak isteyenlerin omuz omuza olduğu gündür" dedi. Bu yıl 1 Mayıs'ta Ankara Anadolu (Tandoğan) Meydanı'nda olacaklarını ifade eden Görgün, kutlama günü saat 11.00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde toplanılacağını, kortejlerin oluşturulacağını, saat 13.30 civarında tüm kortejlerin alana girmesiyle başlayan kutlamaların, sanatçı İlkay Akkaya konseriyle tamamlanacağını söyledi.

İSTANBUL'DA GENİŞ ÖNLEMLER İstanbul’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün kutlanacağı Maltepe Miting alanında hazırlıklar tamamlandı. Miting alanının bulunduğu Maltepe Orhangazi Şehir Parkı’nın çevresi ve sahil yolunun büyük bir bölümü polis bariyerleriyle kapatıldı. Şehir parkına çok sayıda seyyar MOBESE kamerası yerleştirildi. Ayrıca kutlamalara katılacak olan vatandaşlar için alana mobil baz istasyonları kuruldu. İstanbul Valiliği yaptığı açıklamada 1 Mayıs Pazartesi günü saat 06.00’dan itibaren Maltepe’de, Turgut Özal Bulvarı (Maltepe – Kartal Sahil Yolu), Küçükyalı Maltepe Evlendirme Dairesi Önü ile Kartal'da Çanakkale Caddesi Kavşağı Arasında Kalan kısım ve bu caddeye çıkan tüm sokakların trafiğe kapatılacağı açıklandı. Alternatif olarak D-100 Karayolu ve Maltepe Bağdat Caddesi kullanılabilecek. Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Kofederasyonu (DİSK), Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Türk Tabipleri Birliği (TTB) ile Türk Dişhekimleri Birliği (TDB), 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Maltepe Miting Alanı'nda olacak.

TAKSİM'E ÇIKAN YOLLAR KAPALI 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılmasına izin verilmeyen Taksim Meydanı ve çevresinde sıkı güvenlik önlemleri uygulanıyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğünün aldığı güvenlik önlemleri kapsamında Taksim Meydanı, Talimhane, Tarlabaşı, Divan Kavşağı, Gezi Parkı etrafı, Atatürk Kültür Merkezi tarafı, The Marmara Oteli önü ve Sıraselviler ile İstiklal Caddesi'ne kadar tüm çevre demir bariyerlerle çevrildi. Sadece Taksim Meydanı'na çıkılan bazı yerlerde oluşturulan polis kontrol noktalarından geçişlere izin veriliyor. Meydan geçişlere tamamıyla kapatılırken, vatandaşlar ve turistler, İstiklal Caddesi'ne polis ekipleri tarafından üstleri arandıktan sonra giriş yapabiliyor. Atlı ve köpekli polis ekipleri de güvenlik tedbirleri kapsamında İstiklal Caddesi'nde devriye geziyor. Meydandan Tünel'e kadar İstiklal Caddesi'ne açılan tüm cadde ve sokaklar, demir bariyerlerle kapatıldı. Her cadde ve sokağın başında polis ekipleri nöbet tutuyor. Ayrıca Taksim'e çıkan tüm yollarda ve kavşaklarda trafik ekipleri hazır bekliyor.

Mecidiyeköy Meydan'ında ve sokak başlarında çevik kuvvet ekipleri nöbet tutuyor. Mecidiyeköy'den Şişli'ye çıkan yolun girişinde tedbir amacıyla Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) bekletiliyor. Beşiktaş'taki Barbaros Bulvarı ve çevresinde de polis ekiplerince güvenlik önlemi alındı. DİSK'in, Maltepe Etkinlik Alanı'nda öğleden sonra düzenleyeceği 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü programına katılacak sendikaların yer alacağı yürüyüş korteji için Maltepe'de Yalı Caddesi'nde ve bu caddeye çıkan sokaklarda da polis ekiplerince güvenlik önlemi uygulanıyor. Etkinliğin yapılacağı alan da program için hazırlanırken, polis ekipleri burada da güvenlik önlemi aldı. İSTANBUL'DA TEDBİRLER İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesinde Taksim Meydanı ve Gezi Parkı çevresinde güvenlik önlemi alındı. Güvenlik tedbirleri kapsamında Taksim Meydanı ve Gezi Parkı çevresine demir bariyerler konuldu. Yayaların, meydandan İstiklal Caddesi'ne geçişi için bazı noktalar açık bırakıldı. 6 EK DENİZ SEFERİ Ulaşım İstanbul, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Maltepe Etkinlik Alanı'ndaki kutlama programı nedeniyle bölgeye 6 ek deniz seferi düzenleneceğini duyurdu. Ulaşım İstanbul'un Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, kişiselleştirilmiş İstanbulkart kullanıcılarına toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak. Hizmet verilecek 6 ek deniz hattı, "Sarıyer-İstinye-Bostancı-Maltepe, Paşabahçe-Çengelköy-Bostancı-Maltepe, Avcılar-Bostancı-Maltepe, Bakırköy-Bostancı-Maltepe, Beşiktaş-Bostancı-Maltepe, Eyüp-Kasımpaşa-Bostancı-Maltepe" olarak sıralandı.

TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesinde trafiğe kapatılacak yollar; Sıraselviler Caddesi, Tak-ı Zafer Caddesi, Sadri Alışık Sokak - Atıf Yılmaz Caddesi, Balo Sokak - Turnacıbaşı Caddesi, Zambak Sokak, Meşelik Sokak, Yeni Çarşı Caddesi, Kumbaracı Yokuşu, Asmalı Mescit Caddesi, Meşrutiyet Caddesi, Hamalbaşı Caddesi, Kamer Hatun Caddesi, İlk Belediye Caddesi, Ensiz Sokak, İnönü Caddesi, Mete Caddesi. ALTERNATİF YOLLAR Trafiğe kapatılacak yolların dışında araç sürücülerinin kullanacağı alternatif güzergahlar da belirlendi. Bu güzergahlar ise; Refik Saydam Caddesi, Tarlabaşı Bulvarı, Meclis-i Mebusan Caddesi, Tersane Caddesi, Mebusan Yokuşu, Boğazkesen Caddesi, Defterdar Yokuşu, Kemeraltı Caddesi.

ANKARA'DA 1 MAYIS Ankara'da "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" yapılacak etkinlik nedeniyle bazı yollar araç trafiğine kapatıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 11.00-16.00 saatleri arasında Anadolu Meydanı'nda "1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü" açık hava toplantısının yapılacağı belirtildi. Buna göre, dün gece saat 23.00'ten itibaren, ihtiyaç olması halinde Anıt Caddesi'nin Turgut Reis Caddesi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü araç trafiğine kapalı. Bugün etkinlik sona erene kadar; Anıt Caddesi ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı, Gençlik Caddesi'nin Akdeniz Caddesi kesişimi ile Anıt Caddesi kesişimi arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı, Dögol Caddesi'nin Beşevler Kavşağı ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı, GMK Bulvarı'nın Strazburg Caddesi kesişimi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü trafiğe kapatıldı.