Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündemSon dakika! 19 Mayıs'ın 101'inci yıldönümünde ilk tören Anıtkabir'de - Haber
ABONE OL

19 Mayıs'ın 101'inci yıldönümünde ilk tören Anıtkabir'de

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ve beraberindeki heyet 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101'inci yıldönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti

19 Mayıs
HABERTURK.COM

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları için ilk tören Anıtkabir'de düzenlendi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu önderliğindeki heyet Mustafa Kemal Atatürk'ün kabrini ziyaret etti. Törende heyetin maske takması ve sosyal mesafe ile Aslanlı Yol'dan yürümesi dikkat çekti.

Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte Anıtkabir vatandaşların ziyaretine kapalı olacak.

Bakan Kasapoğlu ve beraberindeki heyet Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu.

Bakan Kasapoğlu ve ve heyet daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Bakan Kasapoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Bir milletin umudur olarak Samsun'dan başlattığınız İstiklal Mücadelesinin 101'inci yılını idrak ediyoruz. Cumhuriyeti emanet ettiğiniz gençleriniz istiklal ruhuna ve cumhuriyetimize sadakatle sahip çıkıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığımız bu ülkenin gençleri için çalışmaya devam ediyor. Sizi ve kahraman silah arkadaşlarını rahmetle ve minnetle yad ediyorum."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

THY tarihi uçuş! 19 Mayıs'ta Türk Hava Yolları'dan (THY) Samsun'a tarihi yolculuk hatıra bileti nasıl alınır?
GÜNDEMTHY'den 19 Mayıs için tarihi uçuş!
Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı ayın kaçında! Bayrama kaç gün kaldı?
GÜNDEM2020 Ramazan Bayramı ne zaman?
Marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 19 Mayıs Salı bugün marketler açık mı? İşte çalışma saatleri
GÜNDEMBugün marketler saat kaça kadar açık?
Son dakika 19 Mayıs kutlama... Kız yurdunda 1919 ışıklandırması! - Haberler
GÜNDEMKız yurdunda 1919 ışıklandırması!
Corona Türkiye tablosu il il 19 Mayıs 2020! İstanbul, Ankara haritası Koronavirüs Türkiye vaka sayısı
GÜNDEM19 Mayıs Türkiye Koronavirüs tablosu
Son dakika haberler! Coşku göklerde! Yerli ve milli sıcak hava balonunun özel uçuşu
GÜNDEMYerli ve milli balonun 19 Mayıs uçuşu
Son dakika şoke eden olay... Burası Hevsel bahçeleri! UNESCO mirasına moloz! - Haberler
GÜNDEMBurası Hevsel bahçeleri! UNESCO mirasına moloz!
EBA öğrenci girişi ekranı 2020! EBA şifre alma işlemi! EBA girişi ile dersleri izleyin
GÜNDEMEBA giriş ekranı için tıklayın 2020
TRT EBA TV izlemek için TIKLA... 19 Mayıs TRT EBA TV ilkokul ortaokul ve lise derslerini canlı izleyin
GÜNDEMTRT EBA TV canlı dersleri izle
Son dakika haberler! Eski koca dehşetini anlattı: Sessiz kaldıkça şiddet arttı
GÜNDEM'Sessiz kaldıkça şiddet arttı'

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X