Bursa'nın İznik ilçesinde Elbeyli köyü sınırlarında bir tarlada bulunan 2 bin yıllık Roma dönemi eseri "Dikilitaş" hedef tahtası haline getirilerek, kurşunlandı.

İHA'nın haberine göre, MS 1. yüzyılda Roma’nın soylularından C. Cassius Philiscus adına yaptırılan Dikilitaş abidesi, tarih düşmanları tarafından silahla ateş edilerek hedef tahtası haline getirildi. Üst üste dizilmiş beş farklı taştan oluşan 12 metre yüksekliğindeki tarihi eserin bazı kısımlarında 7 adet kurşun deliğinin olduğu görüldü. Anıtı ziyarete gelenler tarihi yapıdaki tahribatı görünce büyük tepki gösterdi. "Tarihî eserleri koruyup kollamak lazım. Merak ettik geldik. Ancak görünen o ki tahrip edilmiş" diyerek üzüntülerini dile getiren ziyaretçiler, dönem günümüze kalan en önemli eserlerden biri olarak gösterilen tarihi yapının korunması için kalıcı önlemler alınmasını istediler.

İlçe de turizmcilik yapan Ali Karaman ise, "Buraya gelip fotoğraf çekmek istedim. Gördüğüm manzara hiç de hoş değildi. Yaklaşık 2 bin yıldır ayakta duran tarihi eser mermilerin hedefi olmuş. Resmen hedef tahtası yapmışlar. Anıtı tahrip etmişler" dedi.

Söz konusu anıt Beştaş, Nişantaşı ve Dikilitaş adları ile de bilinmekte. Üzerindeki Yunanca kitabeden MS 1. yüzyılda C. Cassius Philiscus’a ait olduğu anlaşılmakta. Anıtın üzerindeki kitabede "C. Cassius Philiscus, C. Cassius Asklepiodotus’un oğlu 83 yıl yaşadı" yazılı. Altı taştan oluştuğu bilinmekte. Ancak altıncı taş bugün yerinde yok. Dikilitaş'ın en tepesinde kartal veya mitlerin zafer tanrıçası Nikea'nın, anıtın bir diğer yönünde ise Philiscus'un heykelinin olduğu sanılmakta.