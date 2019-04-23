23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ilk tören Anıtkabir'de gerçekleşti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve beraberindeki heyet Anıtkabir'i ziyaret etti.



23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta kutlanıyor.



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve beraberindeki heyetle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Atatürk'ün mozolesine çelenk koyan Selçuk, saygı duruşunda bulunduktan sonra İstiklal Marşı'nı okudu.