Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: 3 kadını öldüren caninin kızının ifadesi ortaya çıktı!
ABONE OL

2'si eşi, 3 kadını öldüren sanığın kızı: Bana da zarar verebileceğini düşündüm

Manisa'da 38 yılda 3 kadını öldüren Necati Akpınar'ın kızının ifadesi ortaya çıktı. Mutlu Menekşe'yi öldüren babasının cesedi gömmesine yardım eden ve pişman olup polise ihbar eden A.S., "Eve döndüğümde bana da zarar verebileceğini düşündüğüm için sürekli evin balkonuna çıkıp, babam gelmiş mi diye kontrol ettim. Daha sonra, eşimi uyandırıp, yaşananları anlatım. Ardından da polise gidip, ihbar ettim" dedi

Son dakika: 3 kadını öldüren caninin kızının ifadesi ortaya çıktı!
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
DHA

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde, 38 yılda 2 resmi nikahlı eşini öldüren, son olarak da birlikte yaşadığı Mutlu Menekşe'yi (48) öldürüp, gömdüğü ileri sürülen Necati Akpınar'ın (58) kızı A.S.'nin (32) ifadesi ortaya çıktı.

DHA'nın haberine göre babasının Menekşe'yi gömmesine yardım eden ancak daha sonra pişman olup, polise ihbarda bulunan A.S., "Eve döndüğümde bana da zarar verebileceğini düşündüğüm için sürekli evin balkonuna çıkıp, babam gelmiş mi diye kontrol ettim. Daha sonra, eşimi uyandırıp, yaşananları anlatım. Ardından da polise gidip, ihbar ettim" dedi.

Saruhanlı'da yaşayan A.S., geçen yıl 31 Aralık saat 02.00 sıralarında eşiyle Saruhanlı Polis Merkezi'ne gidip babası Necati Akpınar'ın birlikte yaşadığı Mutlu Menekşe'nin cesedini İstasyon Mahallesi'ndeki evinin 50 metre ilerisindeki metruk bir eve gömdüğünü ihbar etti. İhbarla, bölgeye gelen polis ekipleri, metruk evde geniş çaplı araştırma başlattı. Yapılan araştırmada polis, çukurda Menekşe'nin cansız bedenine ulaştı. Başında darp izi bulunan ve öldürüldüğü anlaşılan kadının cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Mutlu Menekşe, memleketi Afyonkarahisar'da toprağa verilirken, dini nikahla birlikte yaşadığı Necati Akpınar gözaltına alındı. İfade işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Akpınar tutuklandı. Akpınar'ın 1984 yılında ilk eşi Emine Akpınar'ı bıçaklayarak, 2003 yılında ise ikinci eşi Fatma Akpınar'ı ütüyle yakarak öldürdüğü ortaya çıktı. Akpınar'ın 2020 yılında Covid-19 tedbirleri kapsamında şartlı tahliye edildiği, olaydan yaklaşık 1 ay önce de Mutlu Menekşe ile dini nikahlı yaşadığı öğrenildi.

Mutlu Menekşe
Mutlu Menekşe

"EŞİM ARIYOR' DİYEREK BABASININ YANINDAN AYRILMIŞ"

Soruşturma sürerken 38 yılda 2'si resmi nikahlı 3 kadını öldüren Necati Akpınar'ı ihbar eden kızı A.S.'nin ifadesine ulaşıldı. İfadesinde, olay günü babasının kendisini aradığını belirten A.S., "Kızım, kadın kaçmış´ dedi. Ben de 'Borçlarını ödedin, kaçar tabii ki' dedim. Eve gelmemi istedi. Akşam saatlerinde gittim. Eve girdiğimde, giriş kapısının bulunduğu odada Mutlu Menekşe'yi yerde battaniye içinde üzerinin bir kısmı örtülü vaziyette olduğunu gördüm. Babam 'Bu kadın ölmüş' dedi. 'Sen mi yaptın?' diye sordum. 'İlaç içmiş' dedi. 'Madem sen yapmadın birilerini çağıralım' dedim. 'Vücudunda darp izi var. Bir daha cezaevine giremem' diye karşılık verdi. 'Bunu arka tarafa götüreceğiz. Ben kaldıramam, yardım edeceksin' diyerek beni tehdit etti. Kadını gömeceği çukuru gösterdi. Ardından da evin üst katında bulunan bavulları indirmemi söyledi. Daha sonra kadını battaniyeyle sürükleyerek evin dışına çıkarıp, babamın kazdığı çukura götürdük. Daha sonra 'Eşim beni arıyor. Şimdi buraya gelmesin, ben gideyim' dedim. Babam da 'Sakin ol, git o zaman' dedi. Korkudan kendimde değildim. Eve gittiğimde babamın bana da zarar vereceğini düşündüğüm için sürekli evin balkonuna çıkıp, babam gelmiş mi diye kontrol ettim. Daha sonra, eşimi uyandırıp, yaşananları anlatıp, babamı ihbar edeceğimi söyledim. 02.00 sıralarında polise gidip, ihbarda bulundum ve Menekşe'yi gömdüğü yeri gösterdim" ifadelerini kullandı.

"BİRLİKTE YAŞADIĞI 3 KADINDA DA DARP İZLERİ VARDI"

Mutlu Menekşe'nin vücudundaki darp ve yanıklarla ilgili olarak ise A.S., ifadesinde şunları söyledi:

"Son bir haftadır bacaklarının ağrıdığını, bu nedenle yerinden kalkamadığını ve altına kaçırdığını söylediği için Mutlu Menekşe'ye hasta bezi aldım. Bu nedenle babamın evine rutin olarak gitmeye başlamıştım. Mutlu Menekşe'nin çene kısmı başta olmak üzere vücudunun çeşitli yerlerinde morarma vardı. Sorduğumda, düştüğünü söyledi. Babama da Mutlu Menekşe'nin sırtındaki ve karnındaki yanıkları sordum. Duş aldığı suyun sıcak olmasından kaynaklandığını söyledi. Babam cezaevinden çıktıktan sonra birlikte yaşadığı 3 kadında da darp izleri vardı. Şikayetlerini geri çekmeleri nedeniyle babam ceza almaktan kurtuldu. Menekşe'deki morluk ve yanık izlerinin oluşmasıyla alakalı bana ne söylendiyse inandım."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Yusufeli'de baraj suları terk edilen binalara girdi
GÜNDEM Yusufeli'de baraj suları terk edilen binalara girdi
Son dakika haberi: Adana'da dehşet! Ev kavgası cinayetle bitti! - Adana haberleri
GÜNDEM Adana'da dehşet! Ev kavgası cinayetle bitti!
SON DAKİKA HABERİ: Yargıdan süreli nafaka kararı! - ÖZEL
GÜNDEM Yargıdan süreli nafaka kararı
TOKİ İstanbul arsa kura çekilişi sonuçları CANLI İZLE: 27 Mart 2023 İstanbul TOKİ arsa kura sonuçları ve isim listesi sorgulama
GÜNDEM TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları açıklanıyor
CANLI İZLE | İstanbul TOKİ Tuzla kura çekilişi sonuçları açıklanıyor... 27 Mart 2023 İstanbul TOKİ Tuzla kura sonuçları isim listesi sorgulama
GÜNDEM TOKİ kura heyecanı İstanbul Tuzla'da devam ediyor
ACI ÜSTÜNE ACI! Son dakika: Hatay'da yıkılan Rönesans Rezidans'ta kızı ve torununu kaybetti! "Bir parmağı çıksın ona razıyım!" - Günün öne çıkan haberleri
GÜNDEM Rönesans Rezidans'ta kızı ve torununu kaybetti! "Bir ...
Son dakika: İstanbul'un bazı bölgelerinde trafik felç oldu! İstanbul trafik durumu/yoğunluğu
GÜNDEM İstanbul'un bazı bölgelerinde trafik felç oldu!
"PES" DEDİRTEN OLAY... Son dakika haberi: Herkesin başına gelebilir! Emlak dolandırıcılığında yeni yöntem!
GÜNDEM Herkesin başına gelebilir! Emlak dolandırıcılığında ...
Son dakika hava durumu: Meteoroloji'den lodos, sağanak ve kar yağışı uyarısı! Kar yağacak mı?
GÜNDEM Lodos, sağanak ve kar yağışı uyarısı
Deprem bölgesinde bazı ilçelerde eğitim öğretim yeniden başladı
GÜNDEM Deprem bölgesinde bazı ilçelerde eğitim öğretim ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.