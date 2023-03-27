Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde, 38 yılda 2 resmi nikahlı eşini öldüren, son olarak da birlikte yaşadığı Mutlu Menekşe'yi (48) öldürüp, gömdüğü ileri sürülen Necati Akpınar'ın (58) kızı A.S.'nin (32) ifadesi ortaya çıktı.

DHA'nın haberine göre babasının Menekşe'yi gömmesine yardım eden ancak daha sonra pişman olup, polise ihbarda bulunan A.S., "Eve döndüğümde bana da zarar verebileceğini düşündüğüm için sürekli evin balkonuna çıkıp, babam gelmiş mi diye kontrol ettim. Daha sonra, eşimi uyandırıp, yaşananları anlatım. Ardından da polise gidip, ihbar ettim" dedi.

Saruhanlı'da yaşayan A.S., geçen yıl 31 Aralık saat 02.00 sıralarında eşiyle Saruhanlı Polis Merkezi'ne gidip babası Necati Akpınar'ın birlikte yaşadığı Mutlu Menekşe'nin cesedini İstasyon Mahallesi'ndeki evinin 50 metre ilerisindeki metruk bir eve gömdüğünü ihbar etti. İhbarla, bölgeye gelen polis ekipleri, metruk evde geniş çaplı araştırma başlattı. Yapılan araştırmada polis, çukurda Menekşe'nin cansız bedenine ulaştı. Başında darp izi bulunan ve öldürüldüğü anlaşılan kadının cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Mutlu Menekşe, memleketi Afyonkarahisar'da toprağa verilirken, dini nikahla birlikte yaşadığı Necati Akpınar gözaltına alındı. İfade işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Akpınar tutuklandı. Akpınar'ın 1984 yılında ilk eşi Emine Akpınar'ı bıçaklayarak, 2003 yılında ise ikinci eşi Fatma Akpınar'ı ütüyle yakarak öldürdüğü ortaya çıktı. Akpınar'ın 2020 yılında Covid-19 tedbirleri kapsamında şartlı tahliye edildiği, olaydan yaklaşık 1 ay önce de Mutlu Menekşe ile dini nikahlı yaşadığı öğrenildi.