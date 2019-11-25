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Son dakika! 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde eylem hazırlığındaki bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde eylem hazırlığındaki bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.

Açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verildi.

 

 

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