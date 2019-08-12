Eskişehir'de edinilen bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi bünyesinde oluşturulan özel ekip, İstiklal Mahallesi'nde faaliyet gösteren Satranç ve Dama Sevenler Derneği'ne ihbar üzerine operasyon düzenledi.

320'ŞER LİRA PARA CEZASI VERİLDİ

AA'daki habere göre operasyonda dernek binasında kumar oynadıkları belirlenen 85 kişi ile dernek yöneticisi gözaltına alınırken, tombala makinesi ve kumar malzemelerine el konuldu. Gözaltına alınan 85 kişi, 320'şer lira ceza verilerek serbest bırakıldı. "Kumar oynatmak için yer ve imkan temini" suçunu işlediği iddiasıyla gözaltına alınan dernek yöneticisinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.