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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberler: 9 yaşındaki Gina'nın ölümünde ev sahibi gözaltında!
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Kayıp olarak aranan 9 yaşındaki çocuğun kuyuda beline briket bağlı cesedi bulundu

Türkiye sabah saatlerinde Kilis'ten gelen korkunç bir haberle güne uyandı. Kentte kayıp olarak aranan 9 yaşındaki Gina Mercimek adlı kız çocuğunun cansız bedeni, beline briket bağlı halde bir su kuyusunda bulundu. Kan donduran olayda ise gözaltına alınan şüphelinin ev sahibi H.B. olduğu öğrenildi

Son dakika haberler: 9 yaşındaki Gina'nın ölümünde ev sahibi gözaltında!
DHA

Kilis'te önceki gün okuldan çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Suriye uyruklu 9 yaşındaki Gina Mercimek'in, bir evin bahçesindeki su kuyusunda beline briket bağlı cesedi bulundu. Ev sahibi H.B. gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre ilkokul 3'üncü sınıf öğrencisi Gina Mercimek, salı günü okuldan çıktıktan sonra evine dönmedi.

Ailesi, Mercimek'e ulaşamayınca polise kayıp başvurusunda bulundu. Arama çalışması başlatan ekipler, ailenin oturduğu Okçular Mahallesi'nde, H.B.'ye ait müstakil evin bahçesinde Gina Mercimek'in cansız bedenine ulaştı.

Beline briket bağlı olduğu belirlenen Mercimek´in cesedi, ekipler tarafından çıkarılarak otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, evin sahibi H.B.´yi gözaltına aldı.

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