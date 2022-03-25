ABB Başkanı Böcek: En büyük bedeli Antalya ödeyecek

"En büyük bedeli Antalya ödeyecek" 0:00 / 0:00

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Rusya-Ukrayna savaşını değerlendirdi. Türkiye turizmine büyük bir darbe olacağını kaydeden Böcek "En büyük bedeli Antalya ödeyecek" dedi.

Rusya-Ukrayna savaşında bir ay geride kaldı. Turizm anlamında en büyük bedeli Antalya'nın ödeyeceğini belirten Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "2021 yılında 3 milyon 600 bin Rus turist ve 1 milyon 271 bin de Ukrayna var ikisi de savaşta. İki ülke savaşıyor zararı bize oluyor" ifadelerini kullandı.

Tedbir almak ve zararları en aza indirmek için turizmcilerle toplantılar düzenlediklerini belirten Muhittin böcek, Antalya turizminin önemli bir gelir kaybı yaşayacağını belirtti.

Çatışmaların da bir an önce son bulmasını dileyen Böcek, "Atatürk'ün dediği gibi 'yurtta sulh cihanda sulh' biz barıştan yanayız" ifadelerini kullandı.