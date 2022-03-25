ABB Başkanı Böcek: En büyük bedeli Antalya ödeyecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Politika Son dakika: ABB Başkanı Böcek: En büyük bedeli Antalya ödeyecek
ABONE OL

ABB Başkanı Böcek: En büyük bedeli Antalya ödeyecek

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın Türkiye'yi etkileyeceğini söyleyen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "En büyük bedeli Antalya ödeyecek" dedi

Son dakika: ABB Başkanı Böcek: En büyük bedeli Antalya ödeyecek
"En büyük bedeli Antalya ödeyecek"
0:00 / 0:00

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Rusya-Ukrayna savaşını değerlendirdi. Türkiye turizmine büyük bir darbe olacağını kaydeden Böcek "En büyük bedeli Antalya ödeyecek" dedi.

Rusya-Ukrayna savaşında bir ay geride kaldı. Turizm anlamında en büyük bedeli Antalya'nın ödeyeceğini belirten Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "2021 yılında 3 milyon 600 bin Rus turist ve 1 milyon 271 bin de Ukrayna var ikisi de savaşta. İki ülke savaşıyor zararı bize oluyor" ifadelerini kullandı.

Tedbir almak ve zararları en aza indirmek için turizmcilerle toplantılar düzenlediklerini belirten Muhittin böcek, Antalya turizminin önemli bir gelir kaybı yaşayacağını belirtti.

Çatışmaların da bir an önce son bulmasını dileyen Böcek, "Atatürk'ün dediği gibi 'yurtta sulh cihanda sulh' biz barıştan yanayız" ifadelerini kullandı.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Samuray kılıçlı vahşette istenen ceza belli oldu
GÜNDEM Samuray kılıçlı vahşette istenen ceza belli oldu
İŞKENCECİ ANNE... Son dakika: Öz kızını öldürmeye kalkan cani için 20 yıl hapis
GÜNDEM Çocuğa işkence! "Anne"ye 20 yıl
YKS'ye ilk kez 3 milyonun üzerinde başvuru geldi
GÜNDEM YKS'ye ilk kez 3 milyonun üzerinde başvuru geldi
CANİ... Son dakika: "İntihar etti" demişti, katil koca için istenen ceza belli oldu
GÜNDEM "İntihar etti" demişti! Flaş gelişme!
Kiracının feci sonu!
GÜNDEM Kiracının feci sonu!
İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama 25 Mart Cuma
GÜNDEM 25 Mart İstanbul elektrik kesintileri!
Ankara İmsakiye sahur ve iftar vakitleri! Ankara iftar vakti saatleri belli oldu! Diyanet Ankara iftar ve sahur vakti saatleri yayınlandı
GÜNDEM Ankara İmsakiye 2022!
YOL KAVGASI! Son dakika: Trafikte sopalı kavga: Taşlar sopalar havada uçuştu! - En Son Haberler
GÜNDEM "Yol vermedin" dedi! Akılalmaz şiddet!
Ara tatil ne zaman başlıyor? MEB 2022 Nisan ara tatili hangi gün başlayacak ve bitecek?
GÜNDEM Ara tatil ne zaman başlıyor?
İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ve mahalleler ne? 25 Mart İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
GÜNDEM 25 Mart İstanbul su kesintileri

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.