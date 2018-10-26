ABD'de son 3 gün içerisinde Demokratların önde gelen isimleri ve CNN'e gönderilen 10 bombalı paketin ardından 2 bombalı paket olayı yaşanıyor.

Amerikan medyasında yer alan haberlere göre, ABD'li senatör Booker adına gönderilmiş 11. şüpheli paket Florida'da bulundu. Paketin içerisinde diğer paketlerle benzer şekilde boru tipi bir bomba olduğu tespit edildi.

Öte yandan bir diğer şüpheli paketin de New York'ta eski Ulusal İstihbarat Direktörü James Clapper adına gönderildiği belirlendi.

ABD Adalet Bakanlığı gönderilen 12 paketle bağlantılı olarak Miami'de bir kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Daha önce son 3 gün içerisinde aralarında Barack Obama, Hilary Clinton, Joe Biden ve George Soros gibi isimlerin bulunduğu kişilere bombalı paketler gönderilmişti.

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