SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
son dakika
DÜNYA
Haberler > DÜNYA > Son dakika... ABD'de bombalı paket paniği devam ediyor! 11. paket bulundu...

Son dakika... ABD'de 10 bombalı paketin ardından 2 şüpheli paket daha!

Son dakika... Amerika Birleşik Devletleri'nde son 3 gün içerisinde önde gelen Demokrat figürlere gönderilen 10 bombalı paketin ardından bugün Demokrat Senatör Booker ve eski Ulusal İstihbarat Direktörü James Clapper adına gönderilmiş iki şüpheli paket daha bulundu

26.10.2018 - 18:08 | Güncelleme: HABERTURK.COM

ABD'de son 3 gün içerisinde Demokratların önde gelen isimleri ve CNN'e gönderilen 10 bombalı paketin ardından 2 bombalı paket olayı yaşanıyor.

Amerikan medyasında yer alan haberlere göre, ABD'li senatör Booker adına gönderilmiş 11. şüpheli paket Florida'da bulundu. Paketin içerisinde diğer paketlerle benzer şekilde boru tipi bir bomba olduğu tespit edildi.

Öte yandan bir diğer şüpheli paketin de New York'ta eski Ulusal İstihbarat Direktörü James Clapper adına gönderildiği belirlendi.

ABD Adalet Bakanlığı gönderilen 12 paketle bağlantılı olarak Miami'de bir kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Daha önce son 3 gün içerisinde aralarında Barack Obama, Hilary Clinton, Joe Biden ve George Soros gibi isimlerin bulunduğu kişilere bombalı paketler gönderilmişti.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 3
  • Misafir 8 saat önce
    Trump çalışıyor desenize
  • Misafir 9 saat önce
    reis çözer
  • Misafir 11 saat önce
    FBI tespit edemiyosa yardım teklif edelim... MIT gönderelim
Kalan karakter : 300
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X