Milyonlarcası bir arada! Tavanda buldu

AA

ABD'nin Minneapolis kentinde, siyahi Amerikalı George Floyd'un (46) polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan gösteriler ülke geneline yayıldı. Gösterilerin ve şiddet olaylarının artması üzerine Savunma Bakanlığı (Pentagon),aktif görevdeki askeri inzibat birliklerinin Minneapolis'e konuşlanması için hazır olmaları talimatını verdi.

4 SAAT İÇİNDE O EYALETE GİDECEKLER

AA'da yer alan habere göre talimatlar konusunda doğrudan bilgi sahibi olan ve adlarının açıklanması istemeyen kaynaklara göre, Kuzey Carolina'da Fort Bragg, New York'ta da Fort Drum'da görev yapan askeri inzibattan, çağrılmaları halinde 4 saat içinde Minneapolis'e konuşlanmaya hazır olmaları istendi. Ayrıca Colorado'da Fort Carson, Kansas'ta Fort Riley'deki askeri inzibata da 24 saat içinde hazır olmaları söylendi.

GÖSTERİLERDE 4'ÜNCÜ GÜN BİTTİ

Talimatların, ABD Başkanı Donald Trump'ın Savunma Bakanı Mark Esper'e Minneapolis'teki karışıklığı bastırmak için askeri seçenekleri sormasının ardından sözlü olarak verildiği belirtildi. ABD'nin Minneapolis kentinde, siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan olaylar 4. gününde de devam etmişti.

POLİS MERKEZİNE GİRMEYE ÇALIŞTILAR

Olayların başlangıç noktası olan Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde yerel saatle 20.00'de başlayan sokağa çıkma yasağına rağmen bazı bölgelerde göstericilerin sokakta eylemlerine devam ettiği anlar kameralara yansımıştı.

Kentin 5. bölgesindeki bir polis merkezinin etrafını saran göstericilerin binaya girmeye çalıştığı bildirilmişti.

PROTESTOLARIN SÜRMESİ BEKLENİYOR

"Floyd için adalet", "Nefes alamıyorum" ve "Polis şiddetine hayır" gibi sloganlar atan göstericiler, Floyd'un ölümünde sorumluluğu olan tüm polislerin yargılanması taleplerini dile getirmişti. Kentte, gösterilerin hafta sonu da devam etmesi bekleniyor.