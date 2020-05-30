AA

Libya Ordusu Sözcüsü Albay Muhammed Kununu, yaptığı yazılı açıklamada, Hafter milislerini Trablus Havalimanı çevresindeki önemli noktalardan çıkaran ordu birliklerinin, bu bölgedeki önemli merkezlerde kontrolü sağladığını belirtti. Yerel güvenlik kaynakları, ordu birliklerinin Kazirma bölgesinin büyük bölümünde kontrolü sağladığını ve Trablus'un güneyindeki Hafter milislerinin yoğun biçimde bulunduğu Kasr bin Gaşir bölgesine saldırı başlattığını aktardı.

BÖLGEYİ MİLİSLERDEN ARINDIRIYORLAR

AA'da yer alan habere göre Libya ordusu, Hafter'e bağlı milislerin karşısında son dönemde pek çok askeri başarıya imza attı. Hafter milislerini 18 Mayıs'ta ülkenin batısındaki stratejik Vatiyye Üssü'nden çıkaran Libya ordusu, batı bölgelerdeki farklı beldeleri de milislerden arındırmaya devam ediyor.

HAFTER GÜÇLERİNİ GÜNEYE İTİYORLAR

Hafter milislerinin başkente saldırılarında harekat ve ikmal merkezi olarak kullandıkları Terhune kentini kuşatan ordu birlikleri, bazı silahlı grupları bu hamlesiyle başkentin güneyindeki cephelerden Terhune kentini savunmaya çekilmeye zorladı.

PARALI ASKERLER TRABLUS'TAN ÇEKİLMİŞTİ

Libya ordusunun başkentin güneyindeki bölgeleri Hafter milislerinden arındırmasının ardından paralı askerlerin Trablus'taki cephelerden çekildiği ve Beni Velid kenti havalimanından bilinmeyen bir noktaya nakledildiği bildirilmişti.