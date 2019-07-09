ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan, Türkiye'nin Rusya ile yapmış olduğu S-400 anlaşmasına ilişkin açıklama geldi.
Konuya ilişkin açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, "ABD'nin, Türkiye'ye S-400 tedariğine ilişkin tavrı değişmedi. Ankara, anlaşmayı sürdürürse çok olumsuz sonuçlarla karşı karşıya kalacak" dedi.
Sputnik'in haberine göre; CAATSA yaptırımlarını içeren tasarının Kongre'den geçtiğine vurgu yapan Ortagus, "CAATSA yaptırımları tasarısı Kongre'den geçti. Sonuçları Türkiye açısından olumsuz olacaktır"
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