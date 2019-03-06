ABD’li üst düzey bir yetkili önemli açıklamalar yaptı. Habertürk Ankara temsilcisi Bülent Aydemir'in haberine göre, üst düzey bir ABD'li yetkili "Biz, Türkiye ile ilişkilerimize son derece önem atfediyoruz. 60 yılı aşkın ittifak sürdürdüğümüz; ortak menfaatlere ve değerlere dayalı bir ilişki bu. Gündemimizde bizi zorlayan bazı meseleler olduğunu biliyoruz. Bu konuda bazı sıkıntılar var. Suriye, S-400, İran, bazı ABD'li yerel çalışanların alıkonulması gibi... Türkiye mahkemeleri ile yakın temas halindeyiz. Hem Türkiye hem de ABD'nin menfaatleri doğrultusunda saygı duyulacak çalışmalar yürütmekteyiz. Aramızdaki diyalog ve görüşmeler son derece zengin ve derin bir nitelik taşıyor. Devlet başkanlarımıza kadar iki ülke arasındaki ilişkiler her düzeyde sürüyor. Başkan Trump, sayın Erdoğan'a yakın sempati hissetmekte; kendisini çok sevmektedir. Kendisiyle kurduğu diyalogdan keyif almaktadır. Sayın Erdoğan da öyle. Bizleri sıkıntıya sokacak sorunlara birlikte çözüm sağlamayı umuyoruz. Son derece sağlam olan ilişkilerimizde bir noktaya geleceğimizi umuyoruz." açıklamalarında bulundu.