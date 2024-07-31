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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Abdüllatif Şener'in oğlu anneannesini öldürdü | Son dakika haberleri

        Abdüllatif Şener'in oğlu anneannesini öldürdü

        Eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, evinde rehin aldığı anneannesini silahla vurarak öldürdü. Polis, soruşturma kapsamında olayın tüm detaylarını ortaya çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.07.2024 - 22:53 Güncelleme: 31.07.2024 - 23:16
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        Abdüllatif Şener'in oğlu anneannesini öldürdü
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        Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener ile anneannesi Leyla Çetiner arasında Ankara'da ikamet ettikleri Ayrancı Mahallesindeki evlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

        Eski Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener'in, Ankara'nın Ayrancı Mahallesi'ndeki evlerinde anneannesi Leyla Çetiner'i silahla rehin alması ve öldürmesiyle ilgili olayın detayları şöyle:

        ANNEANNESİNİ REHİN ALDI

        Olay, Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener ile anneannesi Leyla Çetiner arasında henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan tartışma ile başladı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü ve Bedirhan Şener, silahla anneannesini rehin aldı.

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        ŞENER POLİSE HABER VERDİ

        Durumu fark eden Abdüllatif Şener, hemen dışarı çıkarak polise haber verdi. Polis ekipleri, olay yerine hızla intikal etti ve çok sayıda sağlık ekibi de bölgeye sevk edildi. Olayın ciddiyeti nedeniyle, özel harekat polis ekipleri de müdahale için çağrıldı.

        ANNEANNESİNİ SİLAHLA VURDU

        Olay yerindeki polisler, Bedirhan Şener'i ikna etmeye çalışırken, Bedirhan Şener, anneannesi Leyla Çetiner'i silahla vurarak öldürdü. Bunun üzerine, Bedirhan Şener polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Polis ekipleri, olay yerinde detaylı bir inceleme başlattı ve soruşturma sürüyor. Olayın neden çıktığı ve Bedirhan Şener'in silahı nasıl temin ettiği gibi konular, polis tarafından araştırılıyor.

        POLİS TÜM DETAYLARI MERCEK ALTINA ALDI

        Bu trajik olay, eski Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener ve ailesi üzerinde büyük bir şok ve üzüntü yarattı. Şener ailesinin yaşadığı bu dramatik olay, kamuoyunda da geniş yankı buldu. Polis, soruşturma kapsamında olayın tüm detaylarını ortaya çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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