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Acemi kasaplar hastanelere akın etti

Kurban Bayramı'nın ilk gününde acemi kasaplar hastanelere akın etti.

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HABERTURK.COM / Ajanslar
  • Son dakika: Acemi kasaplar hastanelere akın etti
  • Son dakika: Acemi kasaplar hastanelere akın etti
  • Son dakika: Acemi kasaplar hastanelere akın etti
  • Son dakika: Acemi kasaplar hastanelere akın etti
  • Son dakika: Acemi kasaplar hastanelere akın etti
  • Son dakika: Acemi kasaplar hastanelere akın etti
  • Son dakika: Acemi kasaplar hastanelere akın etti
  • Son dakika: Acemi kasaplar hastanelere akın etti
  • Son dakika: Acemi kasaplar hastanelere akın etti

    Kayseri'de kurban keserken yaralanan bazı vatandaşlar hastanelik oldu.

     
  • Son dakika: Acemi kasaplar hastanelere akın etti

    Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesimi sırasında hayvanın darbesi ya da kesici aletlerle yaralanan vatandaşlar hastanelere akın etti. 

     
  • Son dakika: Acemi kasaplar hastanelere akın etti

    Bazı vatandaşlar kendi imkanlarıyla hastanelerin acil servisine gelirken bazı vatandaşlar ise ambulanslarla hastanelere sevki sağlandı.

     
  • Son dakika: Acemi kasaplar hastanelere akın etti

    Yaralanan vatandaşlar, ilk tedavilerinin ardından taburcu edildi.
  • Son dakika: Acemi kasaplar hastanelere akın etti

    30'DAN FAZLA YARALI VAR

    Sivas’ta Kurban Bayramının ilk günü kesim sırasında yaralanan acemi kasaplar, hastanelerin acil servislerine hücum etti. Acemi kasaplardan kimi kolunu, kimi elini keserken, bazıları da kestiği kurbanlığın gazabına uğradı.

     
  • Son dakika: Acemi kasaplar hastanelere akın etti

    Kurban Bayramının ilk gününde bayram namazının ardından kurbanlar kesilmeye başlandı. Kent genelinde kurbanlık keserken yaralanan çok sayıda acemi kasap, hastanelerin acil servislerine akın etti. Hayvan kesimi sırasında el, kol, bacak gibi çeşitli yerlerinden yaralanan vatandaşlar tedavi için hastanelere koştu.

     
  • Son dakika: Acemi kasaplar hastanelere akın etti

    Sabah saatlerinden itibaren hastaneye gelmeye başlayan acemi kasaplar, acil servislerde yoğunluğa neden oldu. Sabahın ilk saatlerinde 30’dan fazla acemi kasap gelerek tedavi oldu.
  • Son dakika: Acemi kasaplar hastanelere akın etti

    ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ'NDE YOĞUNLUK

    Gaziantep'te kurban kesimi esnasında vücutlarının çeşitli bölgelerini yaralayan vatandaşlar hastanelere koştu. Şehitkamil Devlet Hastanesine tedavi için başvuran acemi kasaplar acele etmekten dolayı kendilerini yaralandıklarını belirterek vatandaşları uyardı.
  • Son dakika: Acemi kasaplar hastanelere akın etti

    Gaziantep’te kurban kesimi sırasında vücudunun çeşitli bölgelerini kesen acemi kasaplar hastanelerin yolunu tuttu. Şehitkamil Devlet Hastanesinin acil polikliniğine 2 saatte yaklaşık 30 acemi kasap tedavi için başvurdu. Bayram namazının ardından kurban kesimine başlayan kasaplar vücudunun çeşitli bölgelerini keserek yaraladı. 
  • Son dakika: Acemi kasaplar hastanelere akın etti

    Parmak, kol ve bacaklarını kesen acemi kasaplar hastanelerde yoğunluk oluşturdu. Tedavi için Acil Polikliniğine başvuran vatandaşların kesilen bölgelerine dikiş atılırken poliklinikteki cerrahi müdahale odası önünde hasta kuyruğu oluştu.
  • Son dakika: Acemi kasaplar hastanelere akın etti

    Hastaneye başvuran vatandaşlar acemilikten dolayı ellerini kestiklerini anlatırken vatandaşları kesim esnasında dikkatli olmaları konusunda uyardı.

     
  • Son dakika: Acemi kasaplar hastanelere akın etti

    Koyun kestikleri sırada bir anda elinin kesildiğini belirten Yılmaz Karaca, “Koyun keserken bir anda elimizi kestik. Kasap koyunun ayağını tutup yukarı çekerken bıçağı elime vurdu. Baya bir kesik oluştu. 8 dikiş atıldı. Çok dikkatli olmak lazım” dedi.

     
  • Son dakika: Acemi kasaplar hastanelere akın etti

    "ACELE ETMEMEK LAZIM"

    Hastaneye tedavi için gelen Abdulkadir Nohut ise, “Kurbanı keserken bıçakla elimi kestim yanlışlıkla. Çok dikkatli olmak lazım. Biraz acele ettik. Sabahtan erken bitirelim istedik. Acele etmemek lazım” ifadelerini kullandı.

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