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HaberlerGündem3. SayfaSON DAKİKA ACI GÖRÜNTÜ: İkizlerin hayalleri ortaya çıktı! - Haberler
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Son dakika haberler... Depremde hayatını kaybeden ikizlerin hayalleri ortaya çıktı!

İzmir'den yürekleri burkan haberler gelmeye devam ediyor. Seferihisar merkezli 6.6 büyüklüğündeki depremde hayatlarını kaybeden ikizler Çınar ve Sayra Alpgündüz'ün (16),bir sosyal medya kanalına konuk olduğu görüntüler ortaya çıktı. Videoda ikiz olduklarını söyleyen Çınar ve Sayra'ya sunucunun, 'Hayalleriniz nedir?' sorusuna Çınar'ın 'pilot', Sayra'nın ise 'doktor' yanıtını verdiği görülüyor

SON DAKİKA ACI GÖRÜNTÜ: İkizlerin hayalleri ortaya çıktı! - Haberler
İkizlerin hayalleri ortaya çıktı!
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DHA

İzmir'de meydana gelen depremde Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey Apartmanı'nın yıkılmasıyla hayatlarını kaybeden ikiz kardeşler Çınar Alpgündüz ve Sayra Alpgündüz'ün teknoloji içerikleri üreten bir sosyal medya kanalına konuk olduğu görüntüler ortaya çıktı.

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Videoda ikiz olduklarını söyleyen Çınar ve Sayra'ya sunucunun, 'Hayalleriniz nedir?' sorusuna Çınar'ın 'pilot', Sayra'nın ise 'doktor' yanıtını verdiği görülüyor.

DHA'nın haberine göre, yıkılan binalardan Rıza Bey Apartmanı'nda dün sürdürülen arama-kurtarma çalışmalarında ikiz kardeşler Çınar ve Sayla Akgündüz'ün cansız bedenine ulaşılmıştı.

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