Fevzi Çakır fcakir@haberturk.com

Ordu'da balerin Ceren Özdemir'i öldüren Özgür Arduç'a daha önce iki kez açık cezaevi hakkı verildiği, ikisinde de açık cezaevinden firar ettiği ortaya çıkmıştı. Eleştirilerin ardından Bakanlık, infaz ve açık cezaevi sistemini masaya yatırdı. İki önemli değişiklik için görüş birliğine varıldı.

CEZANIN ONDA BİRİ KAPALIDA GEÇİRİLECEK

Mevcut sistemde 10 yılın altında hapis cezası alanlar 1 ay, 10 yılın üstünde ceza alanlar ise toplam cezalarının onda birini kapalı cezaevinde geçirdikten sonra açık cezaevine çıkabiliyordu. Yeni düzenlemeyle bu ayrıma son verilecek. Hiçbir hükümlü toplam cezasının onda birini kapalı cezaevinde geçirmeden açık cezaevine geçemeyecek. Yani 15 yıl ceza alan bir mahkum, bir buçuk yıl kapalı cezaevinde kaldıktan sonra açık cezaevine geçebilecek.

GÖZLEM KURULU GELİŞTİRİLİYOR

Mahkumun "iyi hal"li olup olmadığına, yani açık cezaevine ayrılma koşullarını taşıyıp taşımadığına yine cezaevi gözlem kurulu karar verecek. Ancak kurulun yapısı geliştirilecek... Kurul hali hazırda; cezaevi müdürü, ikinci müdür, idare memuru, cezaevi tabibi, psikiyatrist, psikolog, sosyal çalışmacı, öğretmen, infaz ve koruma başmemuru ile bir teknik personelden oluşuyor.

KURUYA YENİ ÜYELER GİRİYOR

Kurul üyeleri arasına savcı, Aile ile Sağlık Bakanlıklarından birer uzman ve sivil izleme kurullarından bir üye eklenecek. Bu şekilde hükümlülerin daha iyi gözlemlenmesi ve Ceren Özdemir cinayetinin faili gibi isimlerin açık cezaevine ayrılmalarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

NİHAİ ŞEKLİ AK PARTİ GRUBU VERECEK

Adalet Bakanlığı’nın çalışmasının AK Parti Grubu tarafından nihai şekli verilerek kısa bir süre içerisinde Meclis’e sunulması bekleniyor.