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HaberlerGündem3. SayfaSON DAKİKA: Acil servis çocuklarla doldu! O iddia araştırılıyor
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Acil servis çocuklarla doldu! Şebeke suyu iddiasına inceleme

İstanbul Esenyurt’ta, çok sayıda yetişkin ve çocuk, şebeke suyundan zehirlendikleri iddiasıyla hastanelere akın etti. 100'ün üzerinde hastanın, kusma, ishal ve bulantı şikâyetleriyle acil servislere başvurduğu öğrenildi. Vatandaşların ihbarıyla harekete geçen ilçe sağlık müdürlüğü, su örnekleri alıp konuyla ilgili inceleme başlattı. Rahatsızlanan çocuklardan birinin yakını olan Hamza Barlıt, "Doktorlar içerde içme suyuna kanalizasyon suyunun karıştığını söylediler. Ondan dolayı birkaç gündür böyle şikâyetler varmış. İçme suyu içmeyin dışarıdan hazır su için dediler. Yukarıda da çocuk müşahede dolu hepsi" dedi

SON DAKİKA: Acil servis çocuklarla doldu! O iddia araştırılıyor
Acil servis çocuklarla doldu! O iddia araştırılıyor
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İHA

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, çok sayıda yetişkin ve çocuk, şebeke suyundan zehirlendikleri iddiasıyla hastanelere akın etti. Yetkililerin su örnekleri alıp konuyla ilgili inceleme yaptığı belirtildi.

İddiaya göre, Esenyurt yaşayan vatandaşlar kusma ve ateş problemiyle hastaneye gitti. İHA'nın haberine göre, hastanede tetkikleri yapılan vatandaşlar tedavilerinin ardından evlerine gönderildi. Ancak başka kişilerin de aynı sorunla hastaneye gitmesi üzerine içme suyundan şüphelenen vatandaşlar durumu İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne bildirdi. İhbar üzerine içme sularından numune alınarak test için laboratuvarlara götürüldü. Bir hasta yakını ise, doktorun kendilerine şebeke suyuna kanalizasyon suyunun karıştığında şüphelendiklerini ve bir süre tedbir amaçlı olarak hazır yani paketli sulardan tüketmelerini tavsiye ettiğini söyledi.

HASTA YAKINI: İÇME SUYUNA KANALİZASYON KARIŞTIĞINI SÖYLEDİLER

Rahatsızlanan çocuklardan birinin yakını olan Hamza Barlıt, “Çocuğu mide bulantısından dolayı getirdik. Doktorlar içerde içme suyuna kanalizasyon suyunun karıştığını söylediler. Ondan dolayı birkaç gündür böyle şikayetler varmış. İçme suyu içmeyin dışarıdan hazır su için dediler. Serum bağladılar bekliyoruz. Yukarıda da çocuk müşahede dolu hepsi. Hepsi serum bağlı hepsi de bu şikayetten dolayı gelmiş. Hepsi çocuk bir kaç tane de yetişkin var. Acildeki doktor söyledi bize böyle bir salgın varmış. Su temizlenmiş dedi ama hala devam ediyormuş, siz tedbir amaçlı hazır su için dedi” şeklinde konuştu.

'BÜTÜN ÇOCUKLAR AYNI ŞİKÂYETLE GELİYOR'

Çocuğu rahatsızlanan Murat Yağcı ise”Kendi çocuğumu getirdim. Aşırı ishal oldu o şikayetle getirdik. Her hangi bir şey de vermedik. Su gibi akıyor çocukta. Sabah 10-11 civarı başladı. Bir şey de söylemediler. Farklı bir şey yemedi sadece mama veriyoruz çocuğa. Şebeke suyu kullanıyoruz. Bize sudan dolayı zehirlenmeyle ilgili bilgi gelmedi. Şimdi bakıyorum bütün çocuklar aynı şikayetle geliyor. Bizim de şüphemiz odur hadi benim çocuğum gıda zehirlenmesi oldu. Buradaki çocukların hepsi mi gıda zehirlenmesi aynı gıdayı mı yediler. Biz ondan şüpheleniyoruz.” dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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