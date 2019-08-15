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HaberlerGündemSon dakika... Adana'da satırlı dehşet: 3 yaralı

Adana'da satırlı dehşet: 3 yaralı

İHA

Adana’da eli satırlı bir kişi kaldırımda oturan 3 kişiye saldırarak yaraladı. Olayı gerçekleştiren zanlı polisleri görünce satırı Seyhan Baraj Gölü’ne attı. Gözaltına alınan zanlı,” Ben saldırmadım, onlar bana saldırdı” diye kendini savundu

satırlı saldırı

Olay, Çukurova İlçesi Adnan Kahveci Bulvarı, Seyhan Baraj Gölü’nün havzasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde kaldırım kenarında oturan ismi öğrenilemeyen 3 kişi, eli satırlı olan M.A.’ın saldırısına uğradı. Kendilerini savunmak için M.A.'ya direnen 3 kişi, vücutlarının çeşitleri yerlerinden satırla aldıkları darbe sonucunda yaralandı. Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay mahalline çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Saldırgan M.A. polislerin geldiğini görünce elinde bulunan satırı Seyhan Baraj Gölüne attı. İHA'nın haberine göre; M.A.’nın satırı attığını gören polisleri şahsı gözaltına aldı. Gözaltına alınan M.A. gazetecilerin neden saldırdın sorusuna,” Ben saldırmadım, onlar bana saldırdı” yanıtını verdi.

Olayda yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırılırken 2 kişide ayakta tedavi edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. 

 

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