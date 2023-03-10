Enkazda hasar gören araçların tek tek kaldırıldığını anlatan Bayır, "Adeta küçük bir kıyameti yaşadık. Çok can ve mal kaybımız oldu. Depremden bu yana binin üzerinde araç enkaz altından çıkarıldı. Yaklaşık bin araç da enkaz arasından henüz çıkarılmadı, çalışmalar sürüyor." dedi.