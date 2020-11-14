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HaberlerGündem3. SayfaSon dakika ağaç için can verdi! Ağaç dikme tartışmasında öldürüldü! - Haberler
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Ağaç dikme tartışmasında öldürüldü!

Antalya'nın Elmalı ilçesinde Ömer Ula (32) oturduğu apartmanın bahçesine ağaç dikme yüzünden tartıştığı komşuları G.S. ve D.P. tarafından bıçaklanıp, tabancayla vurularak, öldürüldü. Polis, kaçan 2 şüpheliyi arıyor

Son dakika ağaç için can verdi! Ağaç dikme tartışmasında öldürüldü! - Haberler
Ağaç için katledildi!
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DHA

Antalya'da, dün saat 22.00 sıralarında, Elmalı ilçesi Karyağdı Mahallesi'nde akılalmaz bir cinayet yaşandı. Tekstilci Ömer Ula (32) ile aynı apartmanda yaşayan komşuları G.S. ve D.P. ile bahçeye ağaç dikme meselesinden tartışmaya başladı. Kısa süreli tartışmanın ardından 3 çocuk babası Ula, evine girdi. Ancak G.S. ve D.P., gece yarısı Ömer Ula'yı konuşmak için dışarı çağırdı.

BIÇAKLAYIP ÖLDÜRDÜLER

DHA'da yer alan habere göre apartmanın bahçesine inen Ula'yı D.P., bacağından bıçakla yaraladı. G.S. ise tabanca ile 2 el ateş ederek ağır yaraladı. Kanlar içinde yerde kalan Ula, komşuların ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ömer Ula, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

KAÇAN 2 KATİL ZANLISI ARANIYOR

Ömer Ula'nın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Soruşturma başlatan Elmalı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçan G.S. ve D.P.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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