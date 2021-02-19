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Ahmet Kural'a hapis talebi

Şarkıcı Sıla Gençoğlu'nu darbettiği gerekçesiyle 3 suçtan toplam 1 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan Ahmet Kural hakkındaki kararın, İstinaf Mahkemesi'nce bozulmasının ardından yeniden yargılanmasına başlandı. Savcı, Kural'ın, "hakaret, tehdit ve basit yaralama" suçlarından 1 yıl 1 aydan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti

SON DAKİKA: Ahmet Kural'a hapis talebi! Ahmet Kural-Sıla davasında son durum - Magazin haberleri
Ahmet Kural'a hapis talebi
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HABERTURK.COM / DHA

Şarkıcı Sıla Gençoğlu'nu darbettiği gerekçesiyle 3 suçtan toplam 1 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan Ahmet Kural hakkındaki kararın, İstinaf Mahkemesi'nce bozulmasının ardından yeniden yargılanmasına başlandı.

İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Ahmet Kural ve Sıla Gençoğlu katılmazken, avukatları duruşmada hazır bulundu. Duruşmada tanıklar dinlenecek.

HAPİS TALEBİ

Ozan Kelleci'nin haberine göre; yeniden görülen davada mütaalasını açıklayan savcı, sanık Ahmet Kural’ın, "hakaret, tehdit ve basit yaralama” suçlarından 1 yıl 1 aydan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun 29 Ekim 2018'de o dönem sevgilisi olan oyuncu Ahmet Kural'ın Zekeriyaköy'deki evinde darp, tehdit ve hakarete uğradığı iddiasıyla görülen dava, 22 Nisan 2019'da karara bağlanmıştı.

İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi Ahmet Kural'ı, Tehdit suçundan 7 ay 15 gün hapis, Basit yaralama suçundan 5 ay hapis, Hakaret suçundan ise 4 ay 5 gün hapis cezası olmak üzere toplam 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırmıştı. Verilen hapis cezaları da ertelenmişti. Ahmet Kural'ın avukatları karar üzerine istinafa başvurmuştu.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 30. Ceza Dairesi başvuruyu kabul ederek Ahmet Kural hakkındaki kararı, Hakaret ve Tehdit suçları yönünden bozdu. Üst mahkeme, olayda basit yargılama usulünün uygulanmamasını, tanıkların dinlenmesi ve keşif yapılması gerekçeleriyle bozmuştu.

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