AK Parti, İstanbul'un Büyükçekmece ilçesindeki usulsüzlük iddialarının ardından Yüksek Seçim Kurulu'na olağanüstü itirazda bulunmaya hazırlanıyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, bugün yaptığı açıklamada "Elimizde yeniden kullanabileceğimiz bir imkan var. O imkan, olağanüstü itiraz hakkını öngörüyor. Biz de bu yolu kullanarak, 'Seçim sonucunu çok net etkileyecek olaylar var. Onun için bu itiraz yolunu kullanıyoruz ve İstanbul'da seçimin yenilenmesini istiyoruz' diyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı. Bu açıklamalardan kısa bir süre sonra AK Parti'nin Büyükçekmece başvurusu geldi.

— Ali İhsan YAVUZ (@aliihsanyavuz54) April 9, 2019

AK Parti, Büyükçekmece’de “ilçe birleştirme tutanağı tanzim edildiği” ve kazanan isim mazbatasını aldığı için olağanüstü itiraz yoluna başvuracak.



Peki İstanbul için süreç nasıl işleyecek?

OY SAYIM İŞLEMİ BEKLENİYOR



İlk olarak İstanbul’da halen devam eden oy sayım işlemlerinin tamamlanması, bu sayım sonuçlarının sisteme girilmesi sözkonusu. İkinci ve en önemlisi İstanbul’da nihai seçim sonucunun gösteren “il birleştirme tutanağının tanzim edilmesi” gerekiyor. Bu tutanak ancak halen devam eden sayım işlemleri tamamlandıktan sonra tanzim edilebilecek. İl birleştirme tutanağı tanzim edildikten sonra CHP’li Ekrem İmamoğlu halen önde olursa mazbatasını alabilecek. Olağanüstü itiraz süreci mazbata verilmesine engel teşkil etmiyor, aksine süreç bundan sonra başlıyor. AK Parti İstanbul için ancak bu tutanak tanzim edildikten sonra (7 gün içerisinde) İstanbul için olağanüstü itiraz yoluyla YSK’ya başvurabilecek.

YSK HANGİ DURUMDA KABUL EDEBİLİR?



YSK’nın olağanüstü itiraz üzerine seçimlerin yenilenmesi kararı verilebilmesi için “öne sürülen iddiaların somut verilere dayanması” ve “bu iddiaların seçmen sayısı bazında sonuca etkili olması” gerekiyor.