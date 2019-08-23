AK Partili Çelik, AK Parti MKYK toplantısının ardından basın toplantısında konuştu.

Çelik şunları söyledi:

"CHP'NİN BU RAKAMLARI GÖRMESİNİ BEKLEMİYORUZ"

Tarihin en büyük finansal saldırılara karşı karşıya kalmamıza rağmen bütün bunlardan çıkmasını bildik. Demokrasinin gücü arttıkça istikrar devam ettikçe bu gelişim dönüşüm gerçekleştirilmektedir. Önümüzdeki dönemde demokratik siyaseti derinleştirdikçe çok daha iyi noktalara imza atacağımız açıktır. CHP Doğu Akdeniz'deki askeri varlığımızı, oradaki sondaj gemilerimizi görmeyenlerin tabii ki ekonomideki rakamları görmesini beklemiyoruz.

"BU BÖLGEDE PYD/YPG'YE AİT HİÇBİR UNSUR BULUNMAMALIDIR"

Suriye'nin kuzey doğusunda güvenli bir bölge kurulması seçeneği uzun zamandır Cumhurbaşkanımız tarafından güçlü bir şekilde dile getirilip, konuyla ilgili kararlılığımız vurgulanıyor. Burada ABD Dışişleri Bakanı 4 kez ziyaret etti ülkemizi. Tüm toplantılarda temel vurgumuz şudur. Birincisi Suriye'nin bahsedilen bölgede güvenli bölge kurulmalıdır. Terör örgütünün o bölgeden çıkmasını sağlayacak yeterli derinlikte olmalıdır. Bu bölgenin Türkiye kontrolünde olmalı, PYD-YPG'ye bağlı hiçbir unsur bu bölgede bulunmamalıdır. Netice olarak görüşmelerden müşterek harekat merkezinin en kısa zamanda kurulması kararlaştırılmıştır. Türkiye'nin buradaki pozisyonu bu işi müttefiklerimizle koordinasyon halinde yapmak istemektedir.

"GÜVENLİ BÖLGE UYGULAMASINI TAKİP EDECEĞİZ"

Gelinen noktada müşterek harekat merkezinin kurulması, pozitif bir noktadır. Önemli olan uygulamanın buna göre gerçekleşmesidir. Münbiç veya başka yerlerde karşılaştığımız durumla karşılaşmak istemiyoruz. İdlib'deki durum ortadadır. Suriyelilerin kendi ülkelerine dönmesine sağlayacak, çatışmaların sona ermesine katkı sağlayacak bir alan olmalıdır. Uygulamayı bundan sonraki süreçte takip edeceğiz.

"ABD'DEKİ BU KARAR SEMBOL KARARDIR, YERİNDE BULUYORUZ"

Ermeni kökenli bazı Ermeni vatandaşları Merkez Bankası, Ziraat Bankası aleyhine davalar açmıştır. 2010 yılında Merkez ve Ziraat Bankası aleyhine açılmıştı. Bu dava davacıların aleyhine ülkemize lehine sonuçlandı. Bir soykırım ekonomisi var. Sürekli olarak bundan besleyen bir çevre var. Bunlar fanatik çıkar gruplarıdır. Bunların sözde Ermeni soykırımını kullanmalarına bakmamak gerekir. Sayın Cumhurbaşkanımızın daha önce belirtti 'gelin arşivleri açalım, siyasetçiler buna karışmasın, ortak bir komite kuralım' tezini tekrar hatırlatıyoruz. Daha önce güven arttırıcı adımlar atılacaktı. Maalesef Ermenistan'daki mahkeme bunu reddetti. ABD'deki karar sembol karardır, bu kararı yerinde buluyoruz.

"AK PARTİ'DE OLAĞAN KONGRE SÜRECİ 7 EKİM'DE BAŞLAYACAK"

Arkeolojik kazılarda Mescid-i Aksa'nın statüsünün değiştirilmesine yönelik birtakım adımların atıldığını görüyoruz. Bu şekildeki eylemlerden uzak durmaya davet ediyoruz. İsrail Bakanlığı'nın Mescid-i Aksa'nın statükonun değiştirilmesiyle ilgili bir cümle ortaya atmıştır. Bunu şiddetle kınıyoruz. Bu tür adımlarla provokasyona imza atmak kimsenin işine yaramayacaktır. Sonu gelmez birtakım çatışmaların tetiklenmesine yol açabilir. Türkiye İslam İşbirliği Teşkilatı ve BM nezdinde gerekli girişimleri yapmaya devam edecektir. 7. Olağan Kongre sürecimiz 7 Ekim 2019 itibarıyla başlayacaktır.