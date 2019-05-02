AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul'daki seçimlerin yenilenmesi kararının çıkması sonucunda aynı adayların seçime gireceğini söyledi.

AK Partili Yavuz, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Yavuz'un açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"Organize usulsüzlük haline karşı olağanüstü itirazda bulunduk. Yapılan araştırmalar bize gösterdi ki ne ileri sürdüysek hepsi doğru çıkıyor. Bir şeyler oldu doğru, bunlar sandık başı organizasyonuyla oldu dedik.

İki yıl öncesinden başlayarak tam bir organizasyon içerisinde sandık başında hile yapmaya dönük bir takım iş ve işlemlerin olduğunu çok net bir şekilde görüyoruz. Mülki idari amirleri 134 bin 334 kişiyi vermiş, ilçeler yüzde 29'unu görevlendirmiş, kalanları görevlendirmemiş. Kalanları ise kamu görevlilerinin dışına çıkarak yapmış. İlçe seçim kurulu başkanı bankalara yazı yazıyor. İlçe seçim kurulu başkanları yasa yapma yetkisine sahip midir? Yasaya rağmen açık, net, aleni yasa maddesine rağmen bir hüküm ihdas etme hakkına sahip midir? Adeta o yapılmıştır. Biz buna seçim yolsuzluğu demeyeceğiz de ne diyeceğiz?

İhraç edilenler çokça var bu listede. İş Bankası'ndan bolca alınmış. Yapı Kredi'den, Deniz Bank'tan bolca alınmış. İş Bankası açıklama yapmış, 'Biz vermedik, bizden aldılar' diye. Ses sizden niye çıkıyor?

Bütün bunlara rağmen bu iş böyle şaibeli kalsın, şüpheli kalsın, madem CHP lehine olmuş böyle kalsın diye düşünüyorsa daha fazla diyebileceğimiz bir şey yok. Biz olanları ortaya koyduk. Olağanüstü itiraz dilekçemizde bunlara yer verdik. YSK, kamu vicdanını rahatlatan, kanuna uygun bir kararın ortaya çıkmasına vesile olacaktır.

SORU-CEVAP

* CHP'nin saygıdeğer sözcüleri kamuoyunu etkilemeye ve olan yanlışlığın üzerini örtmeye yönelik açıklamalar yapmaktadır. 2-3 bin gibi bir rakamdan bahsediyor. Ancak, sayım döküm cetvelleri boş YSK'da. Biz diyoruz ki kanunun tamamen dışına çıkıldı, bize kapalı olan bir alanda bunlar gerçekleşti. Bundan daha büyük bir kanunsuzluk, seçim yolsuzluğu olabilir mi?

* YSK'nın daha önceki seçimlerde verdiği kararlar net. Mustafakemalpaşa'da olan bunun aynısı değildir. YSK'nın ifade ettiğini anlıyoruz. Ortaya çıkmış haliyle sandık kurulları ilan edildiği kararıyla onun süresi geçti. Listelerin partilere verilmesi gibi bir şey söz konusu değil.

* 2014'te Mansur Yavaş'a ileri sürülen olağanüstü itiraz nedenlerine bir baktım. CHP'nin ileri sürdüğü gerekçeleri inceledim. Bir tane somut hadiseden bahsedilmiyor. Geçersiz oy sayısı çok daha az. Fark daha fazla. Sandık başkanlarına ilişkin bu manzara hiç ortaya çıkmamıştı. Sayım döküm cetvelleri bugüne kadar hiç boş girmedi.

* Şaşırmadık, biz de bir ekip kurarak suç duyurusunda bulunmak için çalışıyoruz. Bu münferit bir olay değil, sehven bir hata değildir. Bu sehven olmasının çok ötesine geçmiştir. Çok daha farklı suç duyuruları olabileceğini şimdiden iletebiliriz.

* İlçelere ilişkin itiraz Maltepe ve Büyükçekmece'ye yönelik itiraz var. İlçelerde kesinlikle yoktur demem mümkün değildir. Ama ağırlıklı olarak yönelen büyükşehir seçimidir. YSK karar verecek. Bütün bu işler belli bir takvime bağlıdır. Buradan aldığımız dersle YSK'nın kamu görevlisi dışında sandık başına görevli atama işini netleştirmelidir. YSK ve seçim kurulları bugünden ibret alarak bundan sonraki süreçlerde benzer hadiseler olmaması için elimizden geleni yapmalıyız.

* Seçim yenilenirse adaylar aynı olacak, seçmen aynı olacak. Sandığın başındaki şey aynı. Yasa çerçeveyi çizmiş. Bunun dışına çıkıldığı için sandık kurulları değişmelidir.