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AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Habertürk TV'de Muharrem Sarıkaya ve Serap Belet'in sıcak gündemle ilgili sorularını yanıtlıyor.

ÇEK İBRAZIYLA İLGİLİ DÜZENLEME

Elitaş'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Dün akşam 6183 sayılı Kanun'da değişiklik düzenlemesi vardı. Emekliler ikramiyelerin 1100 TL'ye çıkması hem de 1 Haziran tarihine kadar çekte ibraz sürelerini ertelemekti. Gerekçeyle kanun metni arasında anlaşılmaz durum ortaya çıktığından dolayı bankalar farklı bir duruma geçmişlerdi. Yorum hatasından kaynaklanmış sorun giderildi. Niyetimiz 1 Haziran tarihine kadar karşılığı olmayan çeklerle ilgili arkası yazılma gibi ifade ettiğimiz hükmün uygulanmaması sözkonusuydu. Bu iş düzeldi. Gerekirse 17 Mayıs'ta yeniden düzenleme yapılır.

HSK'DA SEÇİM SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

HSK üye adaylarının doğrudan doğruya Cumhur İttifakı'nın önerileriyle değil mutabık kalacağımız muhalefetten iki üyeyi uygun görüyoruz. CHP ve İYİ Parti ile uzlaşma niyetimiz var. Biz siyasi parti grupları olarak sadece tavsiyede bulunabiliriz. Milletvekilleri arkadaşlarımız istediklerine oy verirler. Grup kararı almak mümkün değildir. Bugün uzlaştık diyelim. 4 sene sonra yapılacak seçimlerde yine teamül ortaya koymak gerekecek. Dayatma yerine uzlaşmayı getirelim diyoruz.

OLAY YERİ GÖRÜNTÜLEME GENELGESİ

Yaygın medyanın yerini sosyal medya alıyor maalesef. Gazetelerin yerini internet paylaşım ağları alıyor. Artık haberler saniyelik ulaşıyor. Gazeteler sadece köşe yazılarını okuyabilmek için geçerliliğini koruyabiliyor. Onun için haberleşme ağları dediğimiz çok etkin oluyor. Fakat kamuoyunu çok yanıltıcı görüntüler ortaya çıkabiliyor. Görevini yapan polisle ilgili algı operasyonu yapıldığında emniyet görevini yapmaktan imtina edebilirler. Genelge kanuna dayalı olarak çıkarılır. Emniyet teşkilatında çalışan görevlilerin görevini hakkıyla yapmalarının yolunun açılması lazım. ABD'de davadaki polis görüntülerinin infial uyandırmıştı. ABD'de emniyet güçlerinin adamın boynuna basması eleştirilmiyor. Zanlının boynuna basarak, boynunun kırılıp, nefessiz kalmasından dolayı ölmesi eleştiriliyor. Bana biri saldırıyor, bu saldıran kişiyi emniyet teşkilatı tarafından bertaraf etmesi gerekiyor. Önce rica edecek, lütfen diyecek, arkasından 'yapma' deyip gerekli tedbirleri alacak. Sonuçta bu emniyet görevlilerinin selameti için yapılmış bir durum.

İÇKİ SATIŞININ YASAĞINA ELEŞTİRİLER

Bence haksız bir değerlendirme yapılıyor. Alkol konusuyla ilgili bugün bir televizyonda CHP genel başkan yardımcılarından birini dinledim. Diyor ki, 'bize öyle bir tuzak kuruyorlar ki, eğer bir 'niye alkol yasağını koydunuz' dersek, mubarek ramazanda CHP'nin algılanması için, milletin zihnindeki dinle alakalı pozisyonlarının netleştirmek için bir tuzaktır, onun için konuşmuyorum' ifadelerini kullanıyor. Cumartesi Pazar günü Tekel ürünü satan bayiler kapalı. Büyük marketler açık ve tekel ürünleri satıyordu. Bu da haksız rekabeti ortaya çıkarıyordu. Dün İçişleri Bakanımızla konuştum, mesela cumartesi pazar günü züccaciye, beyaz eşya satan yerler kapalı. Büyük marketlerde televizyon var, çatal kaşık, tencere tava var. İnsanların içki içme güdülerine engel oluyorsunuz değerlendirmesi haksız bir değerlendirme. Esnaf bize 'züccaciye kısmı da kapansın, sadece peynir, zeytin, şarküteri kısımları açık olsun. Çünkü bana gelecek müşteri oraya gidiyor' deniyor.

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