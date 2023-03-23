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AK Parti ve CHP'den belediye başkanlarına Ramazan genelgesi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, belediye başkanlarına Ramazan ayı için genelge gönderdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun tarafından partili tüm belediye başkanlarına gönderilen yazıda, deprem bölgeleri başta olmak üzere ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik iftar ve sahur desteklerine ağırlık verilmesi, ihtiyaçlara uygun sosyal politikalar belirlenmesi istendi.

Son dakika: AK Parti ve CHP'den belediye başkanlarına Ramazan genelgesi
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HABERTURK.COM / DHA

AK Parti Genel Merkezi'nden, partili belediye başkanlarına 'ramazan ayı faaliyetleri' hakkında genelge gönderildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki'nin imzası ile partinin belediye başkanlarına gönderilen genelgede; 6 Şubat'taki deprem felaketi nedeniyle devletin, kurumlarını tüm imkanları ile seferber ettiği belirtildi.

Genelgede, depremden etkilenen il ve ilçeler ile 'kardeş belediye' uygulamalarının büyük bir teveccüh gördüğü kaydedilerek, "Bu nedenle gece-gündüz demeden bölgede hizmet eden, yaraların sarılmasında samimi gayret gösteren tüm belediye başkanlarımızı ve ekip arkadaşlarını tebrik ediyorum. Ülkemizi derinden etkileyen asrın afetinden dolayı, 11 ayın sultanı ramazan-ı şerifi karşılamanın mutluluğunu buruk bir şekilde yaşıyoruz. Kayıplarımızı geri getiremesek de devletimiz yıkılanın yerine daha iyisini, daha güzelini yapmaya muktedirdir. Devletimizin kurumlarıyla, belediyelerimizle, hayırsever vatandaşlarımızın gayretiyle hep birlikte bu felaketin acısını dindirecek ve yaraları saracağız inşallah" denildi.

"MİSAFİRPERVERLİĞİMİZİN EN GÜZEL ÖRNEKLERİNİ SERGİLEMELİYİZ"

Yerel yönetimlere şehirlerde yardımlaşma ve dayanışmanın bereketini en güzel şekilde yaşatma görevi düştüğü belirtilerek, ramazan ayı faaliyetlerine ilişkin şu öneriler paylaşıldı:

"Deprem felaketi sebebiyle şehirlerinize gelen afetzedelerin bulunduğu mahallelerimizde iftar çadırları kurabiliriz. Toplu iftar organizasyonu yapılan alanlara ulaşamayan depremzedelerimize de iftarlık ve sahurluk ikramlarınızı hassasiyetle teslim etmeliyiz. Afetzede vatandaşlarımızın her daim yanlarında olduğumuzu hissettirmeli ve onlara şehirlerimizdeki misafirperverliğimizin en güzel örneklerini sergilemeliyiz. Afet bölgelerinde yaptığımız inşa ve ihya çalışmalarının yanında; bütün belediye başkanlarımızdan şehirleri için gösterdikleri hassasiyetin aynısını afet bölgelerinde de göstereceklerinden hiç şüphemiz yoktur. Kardeş belediyelerimizin deprem bölgesinde yapacağı programlarla vatandaşlarımızı bu manevi iklimden mahrum bırakmamış olacağız. Ayrıca bu mübarek ayda ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin yaralarını sarmak, sofralarına misafir olmak; birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daha da pekiştirecektir. Yine aziz şehitlerimizin emaneti kıymetli şehit ailelerimizi ve kahraman gazilerimizi ihmal etmemeye bu mübarek ayda daha da çok dikkat etmeliyiz. Bu vesileyle bir kez daha deprem felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet; yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Sizlerin ve afet bölgesinde canla başla çalışan mesai arkadaşlarımızın mübarek ramazan-ı şerifini tebrik ediyorum."

CHP’DEN BELEDİYELERE RAMAZAN ÇAĞRISI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun tarafından partili tüm belediye başkanlarına gönderilen yazıda, deprem bölgeleri başta olmak üzere ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik iftar ve sahur desteklerine ağırlık verilmesi, ihtiyaçlara uygun sosyal politikalar belirlenmesi istendi. Yazıda, “Siyasi iktidarın kötü yönetimi nedeniyle ağır mağduriyetler yaşayan insanlarımızın yanında durmak, milletimize karşı sorumluluğumuzdur” denildi.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun’un imzasıyla gönderilen yazıda şu ifadelere yer verildi.

"BELEDİYELERİMİZE YİNE ÖNEMLİ GÖREVLER DÜŞÜYOR"

“Bu yıl mübarek Ramazan ayını, Kahramanmaraş merkezli, 10 ilimizi etkileyen depremlerin acısı içinde ve siyasi iktidar eliyle yaratılan ağır ekonomik krizin devam ettiği bir ortamda idrak ediyoruz. 2019 yerel seçimlerinden bu yana, pandemide, yangınlarda, sellerde, ekonomik buhranda ve son olarak depremlerde vatandaşlarımızı yalnız bırakmayan siz değerli belediye başkanlarımıza, Ramazan ayın boyunca da önemli görevler düşmektedir.

"MİLLETİMİZE KARŞI SORUMLULUĞUMUZ"

Bu kapsamda, Cumhurbaşkanı Adayımız, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun çağrısıyla, belediyelerimizin; ihtiyaç sahiplerini hayat pahalılığına karşı desteklemeleri ve Ramazan ayını huzur içinde geçirmelerine yardımcı olmaları büyük önem arz etmektedir. Belediyelerimizin, devam eden sosyal yardımlarına; iftar/sahur desteklerini de ilave etmeleri, bunun yanında Ramazan ayı için ihtiyaçlara uygun sosyal politikalar belirlemeleri yerinde olacaktır. Özellikle deprem bölgelerindeki vatandaşlarımız için sunulacak destekler, yakınlarını ve maddi imkânlarını kaybeden vatandaşlarımızın bir nebze de olsa rahat nefes almalarını sağlayacaktır. Siyasi iktidarın kötü yönetimi nedeniyle ağır mağduriyetler yaşayan insanlarımızın yanında durmak, milletimize karşı sorumluluğumuzdur. Bu vesile ile tüm imkânsızlıklara ve tüm baskılara rağmen hizmetlerine devam eden siz değerli belediye başkanlarımızı bir kez daha kutluyor, her birinize şükranlarımı sunuyorum. Mübarek Ramazan ayınızı tebrik ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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