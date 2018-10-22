MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarına da yanıt veren Yalçın, şu ifadeleri, kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanının af konusundaki son beyanlarına MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli tarafından Twitter üzerinden karşılık verilmesi üzerine AK Parti Sözcüsü Çelik, alelacele bir basın toplantısı düzenleyerek ortaya çıkan şüphe ve belirsizliği gidermeye çalışmıştır.

"YENİ BİR TARTIŞMA KAPISI ARALAMIŞTIR"

Sayın Çelik’in açıklamaları, MHP Lideri Sayın Bahçeli ve çalışma arkadaşlarının kafasında beliren soru işaretlerine cevap oluşturmadığı gibi, yeni bir tartışma kapısı aralamıştır.

Sayın Devlet Bahçeli’nin Twitter’dan yaptığı son açıklama, sellemehüsselam yazılmamış, laf olsun diye kaleme alınmamıştır. Sayın Erdoğan tarafından yapılan açıklamaya cevap mahiyetindedir.

Twitter’da yer alan cümlelerinde de Sayın Erdoğan’ın şahsını hedef alan bir ifade kullanılmamış, doğrudan kendisinin sarf ettiği sözler analiz edilmek suretiyle cevap verilmiştir. Sayın Genel Başkanımızın sözleri, Sayın Cumhurbaşkanı’nın bizatihi şahsına yönelik olmayıp söylediği iddia edilen sözlerine ve ifadelerinedir.

"BU İFADELERİ REDDEDİYORUZ"

MHP’nin değerlendirmeleri, işte bu doğrultuda net bir siyasi tavrın ortaya çıkmasını temin etmek üzere kamuoyuna yansıtılmıştır. Ak Parti sözcüsünün, "Sayın Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanımıza karşı kullandığı ifadeler siyasi nezaket, nezahet ve yüklenen sorumluluğa uygun bir yaklaşım olmamıştır." şeklindeki ifadelerini şiddetle reddederiz. Bu ülkede hiç kimse Sayın Genel Başkanımıza nezaket dersi vermeye kalkamaz. Sayın genel başkanımızın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı makamına gösterdiği saygı milletimizin malumudur.

Bununla birlikte Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ın ittifak ve af konusundaki açıklamalarıyla parti sözcülerinin beyanları arasındaki belirgin sezgi, seviye ve anlayış farkı partimizce görmezden gelinmemiştir.

Cumhurbaşkanımıza gösterilmesi gereken saygı AK Parti'nin kırmızıçizgisidir." diyenlere cevabımız; “MHP’nin kırmızı çizgisinin, Milliyetçi Hareketin lideri Devlet Bahçeli olduğunu” hatırlatmak şeklinde olacaktır."

ÖMER ÇELİK'İN AF AÇIKLAMALARI

Ömer Çelik açıklamalarından satır başları:

"Cumhurbaşkanımız dünyada en açık konuşan liderdir. Ne söyleyecekse açıkça söyleyen bir liderdir. Eğer cumhurbaşkanımız o gün yaptığı konuşmada MHP'yi ya da Bahçeli'yi konuşacak olsaydı doğrudan onların ismini zikrederdi. Bu af tartışmaları başladığından beri, AK Parti'ye BİMER'e hükümetle ilgili birimlere çok yoğun şekilde talep gelmektedir. Bunlardan bir tanesi de uyuşturucu satıcılarıyla ilgili taleptir. Cumhurbaşkanımızın bahsettiği de odur. Burada topluma bir mesaj vardır. Cumhurbaşkanımız burada MHP'ye bir şey söyleyecekse, açıkça MHP'yi zikrederek söyleyebilir. Bunu son derece anlamsız bulduğumuzu ve yanlış bir değerlendirme olduğunu söylemek istiyorum.

"BAHÇELİ'NİN KULLANDIĞI İFADELER SON DERECE YANLIŞ"

Bahçeli'nin açıklamasında Cumhurbaşkanımız hakkında kullandığı ifadelerin son derece yanlış olduğunu söylemek isterim. Tabiki AK Parti camiası ve bütün milletimiz bu ifadeleri reddedecektir. Sayın Bahçeli'nin Cumhurbaşkanımıza karşı kullandığı ifadeler siyasi nezaket ve yüklenen sorumluluğa uygun olmamıştır. Cumhur İttifakı kıymetli bir ittifaktır. Bu çerçevede de bakıldığında bu siyasi nezaketin gösterilmesi bizim için önemlidir. Cumhurbaşkanımıza gösterilen saygı bizim kırmızı çizgimizdir.

"KENDİ ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ"

Bu ifadelerin hepsi çok yanlış ifadeler olmuştur. Cumhur İttifakı'nın ruhuna ve gerektirdiği siyasi nezakete uymamıştır. Sayın Bahçeli ve cumhurbaşkanımız arasındaki iletişim kanalı her zaman açıktır. Esas olan siyasi nezaketi koruyarak milletin beklediği büyük işlere odaklanmaktır. Af konusunda kendi çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlgili başkanlığımızda çalışma tamamlanmak üzere. Zaten son noktayı koyduğumuz zaman Cumhurbaşkanımız açıklar. Özellikle uyuşturucu satıcılarıyla ilgili olarak, birer kurban olduğu yönünde bir yaklaşım bize iletiliyor. Cumhurbaşkanımız da buna yanıt vermiştir.

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