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AK Partili Çelik'ten CHP'li Başarır'a tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'a tepki gösterdi. Çelik, "Türk Ordusu satılmış' diyen CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır şuursuz ve zehirli bir dil kullanıyor" dedi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da "Bu çirkin dili reddediyor ve şiddetle kınıyoruz" dedi

Son dakika: AK Partili Ömer Çelik'ten ve İbrahim Kalın'dan CHP'li Ali Mahir Başarır'a tepki - Haberler
HABERTURK.COM

AK Partili Çelik, Twitter hesabından CHP'li Başarır'ın kullandığı ifadelere tepki gösterdi. CHP'li Başarır, Habertürk TV'de yayınlanan "Gerçek Fikrin Ne" programında, Sakarya'daki tank-palet fabrikasının Katarlı şirkete verilmesi hakkında, "Öyle bir noktadayız ki; Cumhuriyet tarihinde ilk kez devletin ordusu Katar'a satılmış. 20 milyon dolara satıldığı söyleniyor, 50 milyon dolara satılmış" ifadelerini kullanmıştı.

BAŞARIR'DAN TWITTER'DAN YANIT

CHP'li Başarır Twitter'dan yaptığı açıklamada ise, "Bizler Sakarya’da Şanlı Ordumuzun Tank Palet Fabrikası’nın satılmaması için elimizden gelen tüm çabayı ortaya koyduk! 'Tank Palet Vatandır' satılamaz dedik! Bugün yine aynısını söylüyorum! Tank Palet Fabrikası satılamaz bu ülkenin ordusudur, Türk Ordusu bu ülkenin namusudur" ifadelerini kullandı.

ÇELİK'TEN TEPKİ

Çelik, bu ifadelere tepki gösterirken, "Kahraman Türk Ordusu hakkında ahlak ve seviye yoksunu ifadeler kullanan CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır’ı şiddetle kınıyoruz. 'Türk Ordusu satılmış' diyen CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır şuursuz ve zehirli bir dil kullanıyor. CHP yöneticileri öğretmelerimizden askerlerimize kadar tüm değerlerimizi saygısız bir dille hedef alıyor. Bu zihniyete karşı en güçlü cevabı vereceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın. Kahraman Türk Ordusuna dışardan ve içerden yöneltilen her türlü saygısızlığı mahkum ediyoruz" dedi.

KALIN'DAN DA TEPKİ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da "Geçmişte askeri vesayeti arkalarına alarak iktidar olanlar bugün milletin hizmetinde olan Türk Ordusuna dil uzatıyor. Bu çirkin dili reddediyor ve şiddetle kınıyoruz. Ülkemizin güvenliği, milletimizin huzuru için kahramanca mücadele eden ordumuza desteğimiz tamdır" diye tepki gösterdi.

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