İHA

İstanbul’da son günlerde lüks araçların dikiz aynalarına dadanan kişi ya da kişiler bu kez Eyüpsultan ilçesi Alibeyköy’de görüldü. Olay, Cumartesi günü sabah erken saatlerde mahallede bulunan bir sokakta yaşandı.

Park halinde olan aracın yanına gelen bir hırsız, 10 saniye içerisinde aracın dikiz aynalarını söktü. Yaklaşık 2 bin TL değerindeki aynaları yanına alan hırsız olay yerine geldiği araca binerek izini kaybettirdi.

"İKİ CAMI 10 SANİYEDE ÇALMIŞ"

İHA'da yer alan habere göre araç sahibi Erdem K. ise yaklaşık 2 bin TL tutarındaki aynalarının çalındığını öğle saatlerinde aracını ota yıkama servisine verdiğinde öğrendi. Yaşananlar karşısında adeta şoke olan genç sürücü, “Sabah kapımızın önünde arabamız duruyordu. Aracımın aynasının iç camını çalmışlar. Bu hırsızları anlayamıyoruz. Kameralardan izledim iki camımı 10 saniyede çalarak arabasına binmiş gitmiş.

"BUNU YAPANLAR İŞİNDE USTALAR"

Kasko şirketi ile görüştüm bana vermiş oldukları fiyat bin 500 iki bin TL arasında dediler. Hiçbir şekilde araca zarar vermemişler. Bunu yapan kişiler usta kişiler. Sabah ben oto yıkamaya gittim aracımı yıkanması için verdiğim esnada arkadaşlar, ‘Aynaları mı değiştirdin’ dediler. Ben de yok değiştirmedim dedim. Sonra bir baktım aynalar yerinde yok. Çevremde birkaç tane daha duydum. 6 tane daha aracın bu şekilde aynaları sökülmüş.

"BİR KADININ KOMPLE KONSOLU SÖKMÜŞLER"

Bir kadının komple konsolu sökmüşler. Büyük ihtimalle bu kişilere sipariş geliyor; onlar da bu siparişleri topluyorlar. Değilse bunun başka bir açıklaması olamaz. Artık aracımı sokağa bırakmaya korkuyorum. Buna bir çare bulsunlar. Daha önce de benim aracımın kelebek camını patlattılar” dedi.

HIRSIZLIK GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan, şüphelinin hırsızlık olayını gerçekleştirdiği anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde çevresine bakarak aracın yanına gelen hırsızın yaklaşık 10 saniye içerisinde aracın dikiz aynalarını çaldığı ve daha sonra hızla uzaklaştığı görülüyor.