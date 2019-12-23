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HaberlerGündemSON DAKİKA AKILALMAZ HIRSIZLIK! Telefon direklerini çaldılar!

Telefon direklerini çaldılar!

Tokat'ın Zile ilçesinde çalınan 8 telefon direği ve 500 metre iletişim kablosu, jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu Karabalçık köyünde ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor

telefon direğini çaldılar
İHA

Tokat'ta edinilen bilgiye göre, Zile ilçesine bağlı Karabalçık köyünde, 10 Aralık 2019 tarihinde telefon hizmet sağlayıcısı bir şirkete ait 500 metre telefon kablosu ve 8 adet telefon direği çalındı. Tokat İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerin takip ve çalışması sonucunda; hırsızlık olayının Karabalçık köyünde ikamet eden 4 kişi tarafından işlendiği tespit edildi.

TELEFON DİREKLERİ ELE GEÇİRİLDİ

İHA'da yer alan habere göre ekipler, adli makamlardan alınan izine istinaden yaptığı aramada şüphelilerle birlikte 500 metre telefon kablosu ve 8 adet telefon direğini ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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