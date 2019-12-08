İHA

Kayseri’nin Sarız ilçesine bağlı Şarlak Mahallesi'nde besicilik yapan Duran Altunç’a (53),2 gün önce muhtarlıktan bir tebligat geldi. Kendisine gelen tebligatı açan Altunç, yazılan cezayı görünce ne yapacağını şaşırdı. Trafik cezası tebligatının üzerinde beslediği ineğin küpe numarasını gören besici Altunç, cezanın ineğine yazıldığını gördü.

"EHLİYETİNİ ALALIM"

İHA'da yer alan habere göre Duran Altunç yaşadıklarını şöyle anlattı: "Böyle bir ceza yedik. Olmadık bir ceza. En sonunda oğluma git de, ‘Bunun ehliyetini alalım’ dedim. Ehliyetini alırsak ceza yazmazlar. Başka yapacak bir şey yok. Olay bu. Ceza gelince şok oldum. Hiç duyulmadık bir şey. Bu olaya kimse inanmaz. İnanacak bir şey değil. Yayılan mala ceza yazılır mı? Bu ana kadar siz hiç duydunuz mu? Çok kişi beni aradı. Arayanlar, ‘Böyle bir şey var mıymış? Hiç duymadık’ diyorlar. Hakikaten duyulmadı. Biz duymadık.

"DEVLETİN KESTİĞİ PARMAK ACIMAZ"

Devletin kestiği parmak acımaz. Ceza neyse ödeyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Birinin küpesi tutuyor ama diğer küpe bizim değil. Kar yağmadan önce otlanıyorlardı ama kar yağdıktan sonra gidemedi. İçeride kaldılar. Cezada yola çıktığı söyleniyor ama biz hayvanları hiç boş bırakmadık. Devamlı yanında bulunduk” diye konuştu.