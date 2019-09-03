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HaberlerGündemSon dakika... Akılalmaz olay! Karı kocaya kurşun yağdırdı! Ses cinayeti! - Haberler

Son dakika... Karı kocaya kurşun yağdırdı! Ses cinayeti!

İHA

Gaziantep’te eşi ve çocuklarıyla beraber parkta oturan Ersin Öznişastacı, komşusu Ahmet Çetinkaya tarafından "çok yüksek ses çıkartıyorsun" diye kurşun yağmuruna tutuldu. Olayda Ersin Öznişastacı hayatını kaybederken, yaralanan eşi tedavi altına alındı

yüksek ses cinayeti

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Şehreküstü Parkı'nda dün gece akılalmaz bir cinayet meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ersin Öznişastacı eşi ve iki çocuğunu alarak parka oturmak için gitti.

Müzik sesinden rahatsız olan komşuları Ahmet Çetinkaya, parkta Ersin Öznişastacı’nın yanına gelerek sözlü tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

KOCA ÖLDÜ, KADIN YARALI

İHA'da yer alan habere göre Ahmet Çetinkaya evden getirdiği tabanca ile çifte ateş etti. Ersin Öznişastacı ve eşi Aynur Öznişastacı tabancadan çıkan kurşunlarla yaralandı. Yaralanan çift Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ersin Öznişastacı doktorların tüm müdahalelerine kurtarılamayarak hayatını kaybederken, bacağına 2 kurşun isabet eden eşi Aynur Öznişastacı’nın ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KATİL ZANLISI GÖZALTINA ALINDI

Cenaze otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Burada yapılan otopsinin ardından Öznişastacı'nın cenazesi Yeşilkent Mezarlığı'nda toprağa verilmek üzere aileye teslim edildi. Çifte ateş eden Ahmet Çetinkaya, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

"BİZ PARKTA OTURUYORDUK"

Ölen Ersin Öznişastacı’nın eşi Aynur Öznişastacı, “Eşim ve çocuklarımla beraber parkta oturuyorduk. Sonra bir adam geldi önce eşime sonra da bana ateş etti” diye konuştu.

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