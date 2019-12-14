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HaberlerGündemSON DAKİKA AKILALMAZ OLAY! Sendikaya "kumar" baskınında 101 kişi yakalandı!

Sendikaya "kumar" baskınında 101 kişi yakalandı!

İzmir’in Bornova ilçesinde bir sendika binasına jandarma tarafından kumar operasyonu düzenlendi. Kumar oynadığı tespit edilen 101 kişiye 473'er TL para cezası kesildi ve yasal işlem yapıldı

kumar baskını
İHA

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Bornova’da Ankara Caddesi üzerinde bulunan Elektrik İşçileri Sendikası'nda kumar oynandığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

İzmir 1.Sulh Ceza Mahkemesi'nden alınan arama kararı ile adrese baskın yapan jandarma ekipleri ilgili yerde tombala oynandığını tespit etti.

473'ER LİRA PARA CEZASI VERİLDİ

İHA'da yer alan habere göre ekipler kumar oynayan ve kapalı alanda tütün mamulü kullanan 101 kişiyi suç üstü yakalayarak 5326 sayılı kanunun 34 ve 39. Maddelerine istinaden 473 TL idari yaptırım uyguladı. Öte yandan operasyonda tombala oyununda kullanılan 10 objeye de el konuldu.

580 TL'YE DE EL KONULDU

Jandarma ekiplerince yapılan baskında sendikanın başkanına “kumar oynamaya yer ve imkan sağlamak” suçundan adli işlem yapıldı. Sendika kasasında kumardan kazanılan 580 TL paraya da el konuldu. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

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