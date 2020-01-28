Antalya'nın Serik ilçesinde, Belek Mahallesi'ndeki Cumhuriyet Caddesi üzerinde, Hasan Durmaz'ın kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak, elektrik direğine çarptıktan sonra takla atıp, devrildi.
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
DHA'da yer alan habere göre sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, araçtaki Helin Tepeli'nin (20) yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı olduğu anlaşılan sürücü Hasan Durmaz ise ambulansla hastaneye götürülerek, tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI
Antalya'nın Serik ilçesinde Helin Tepeli'nin yaşamını yitirdiği kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yolda seyreden otomobilin, kontrolden çıkarak önce kaldırımdaki bordür taşına çarpması, ardından yan yatarak elektrik direğine çarpması yer aldı.
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