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HaberlerGündemSON DAKİKA AKILALMAZ VAHŞET! Töre cinayetinde zanlı erkek kardeş çıktı!

Töre cinayetinde zanlı erkek kardeş çıktı!

Diyarbakır'da, biri 8 aylık, diğeri 3 yaşında 2 çocuğuyla birlikte yaşadığı evinde 4 kurşunla vurularak öldürülen Deniz K.'nin (27),erkek kardeşi Sezer K. (21) tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Savcılık tarafından hakkında gözaltı kararı çıkarılan Sezer K.'yi yakalamak için polis geniş çaplı araştırma başlattı

töre cinayeti
DHA

Diyarbakır'da önceki gün saat 21.30 sıralarında Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Gevran Caddesi'ndeki Timuçin Apartmanı'ndaki dairede bir kadın cinayeti yaşandı. Biri 8 aylık, diğeri 3 yaşında 2 çocuk annesi olan Deniz K. (27),evinde kurşun yağmuruna tutuldu.

ANNE ÖLDÜ, 2 ÇOCUK KORUMADA

DHA'da yer alan habere göre 4 kurşun isabet eden genç kadın kanlar içinde yere yığılırken, silah seslerini duyan apartman sakinleri polisi aradı. Eve gelen polis ve sağlık ekiplerince Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Deniz K., doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Anneleri kurşun yağmuruna tutulduğu sırada evde olan 2 çocuk ise koruma altına alındı.

VAN'DAN KAÇIP DİYARBAKIR'A GELMİŞ

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, genç kadının, kız kardeşleri R.K. ve F.K. ile yaklaşık 3 yıl önce Van'da yaşayan ailesinden kaçarak, Diyarbakır'a geldiğini belirledi. Deniz K. ile kardeşi R.K.'nin bir müzikholde çalıştığını tespit etti.

YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Elde edilen bilgi ve deliller ile 2 kardeşin anlatımları, cinayette 'töre' şüphesini ortaya çıkardı. Polisin bilgisine başvurduğu kardeşlerden R.K., "Kardeşim Sezer, müzikhollerde çalıştığımız için bize kızıyordu. O yapmış olabilir" dedi. Araştırmalarını bu yönde yoğunlaştıran polis, cinayeti, Deniz K.'nin erkek kardeşi Sezer K.´nin işlediğini belirledi. Bu gelişme üzerine savcılık, Sezer K. hakkında yakalama kararı çıkardı. Polis, katil zanlısını arıyor.

 

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