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Son dakika haberler... Mersin Akkuyu’daki patlama anı ortaya çıktı

Mersin’in Gülnar ilçesinde Akkuyu Nükleer Güç Santrali yapım çalışmalarında panik yaratan planlı dinamit patlaması Kandilli Rasathanesi’nde deprem olarak ölçüldü. Yeni görüntüleri ortaya çıkan patlama, rasathane kayıtlarına göre 19 Ocak 2021’de saat 18.02’de 1.2 büyüklüğünde bir deprem olarak ölçülüp kayıtlara geçti. Akkuyu Nükleer A.Ş. de, Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) sahasına giden bağlantı yolunun yapımı sırasındaki planlı patlatma nedeniyle bazı evlerde oluşan zararla ilgili başlatılan hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü ve vatandaşların zararının karşılanacağını bildirdi

Son dakika: Akkuyu’daki patlama anı ortaya çıktı - Haberler
Akkuyu’daki patlama anı ortaya çıktı
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HABERTURK.COM

Mersin’in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde salı günü akşam saatlerinde yapılan planlı dinamit patlaması Kandilli Rasathanesi’nde 1.2 büyüklüğünde deprem olarak ölçüldü.

Beycan Üçkardeş'in haberine göre, Akkuyu Güç Santrali bünyesinde çalışanlara konaklama tesisleri yapımı kapsamında saat 18.02 sıralarında saha açılımı yapılmak üzere planlı dinamit patlatılması gerçekleştirildi. Mahallenin sahil kısmındaki siteleri de etkileyen şiddetli patlama nedeniyle evlerin camları kırılırken büyük korku ve panik yaşandı.

"KAPILAR, PENCERELER OYNADI"

Patlamadan sonra evinin balkonundan dev bulut dalgasını çeken bir mahalle sakini, “Yine Büyükeceli'de dinamit patlaması. Bu defa çok büyüktü, inanılmaz büyüktü. Kapılar, pencereler ev oynadı. Keşke burada olsaydınız da görseydiniz. Hem de bu saatte yani saat 5’ten sonra. Olacak iş değil. Herkes evdeyken" diye tepki gösterdi.

RASATHANEDE DEPREM OLARAK ÖLÇÜLDÜ

Akkuyu’da yaşanan planlı dinamit patlaması Kandilli Rasathanesi’nde deprem olarak ölçüldü. Salı akşam 18.02’de ölçülen patlama Gülnar (Büyükeceli) olarak kayıtlara 1.2 büyüklüğünde deprem olarak geçti.

19 SANİYELİK PATLAMA

Bu arada, ilk kez büyük hasara yol açan Akkuyu’daki planlı dinamit patlamasının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Büyükeceli sahilinde yer alan bir sitede oturan bir kişi, sirenlerin çalması üzerine cep telefonunu dağa yöneltiyor.

Kısa süren sirenlerden sonra ise dev bir patlama yaşanıyor. Patlamanın etkisiyle havada alev topu ile yükselen dumanlar oluşurken, çekimi yapan vatandaş ise yaşadığı panik ve korku nedeniyle görüntüyü sonlandırıyor.

AKKUYU NÜKLEER A.Ş.'DEN "PLANLI PATLAMA" AÇIKLAMASI

Şirketten yapılan açıklamada, dün Gülnar ilçesindeki Akkuyu NGS sahasına giden bağlantı yolunun yapımını yürüten alt yüklenici şirket tarafından planlı delme ve patlatma çalışmaları gerçekleştirildiği belirtildi.

Çalışmalar sırasında, Büyükeceli Mahallesi'ndeki bazı konutlarda hasar oluştuğu kaydedilen açıklamada, "Çalışmalar sırasında bazı evlerin camları hasar görmüş, iki kişi cam kırıkları nedeniyle hafif şekilde yaralanmıştır. Yaralanan vatandaşlara derhal yerinde acil müdahale yapılmıştır. Olay yerinde jandarma yetkilileri ve ilgili diğer kurumlar çalışmalarını sürdürmekte, hasar görmüş evlerde ikamet eden vatandaşların acil ihtiyaçları da karşılanmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Mahallede, yerel yetkililer tarafından yürütülen hasar tespit çalışmalarının devam ettiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu çalışmaların tamamlanmasının ardından zarar tazmini gerçekleştirilecektir. Akkuyu Nükleer AŞ, alt yüklenici şirketle koordineli şekilde olayın nedenlerine ilişkin detaylı soruşturmayı yürüten güvenlik kuvvetlerine gerekli her türlü desteği ve yardımı sağlamaktadır. Soruşturmanın ardından ileride bu tür kazaların önüne geçilmesi için gerekli önlemler alınacaktır."

Mersin Valiliğinden dün yapılan açıklamada, Akkuyu NGS'de inşaat çalışmaları sırasında planlı patlatma sonucunda bölgedeki bazı ev ve seralarda hasar oluştuğu, konuyla ilgili inceleme başlatıldığı bildirilmişti.

SORU ÖNERGESİ VERDİ

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ise, patlamayı soru önergesiyle TBMM’ye taşıdı. Başarır yaptığı açıklamada, “Her iş yapılırken öncelikle halkın sağlığı ve sonrasında kamu yararı dikkate alınmalı. Ne üzücüdür ki AKP İktidarı, Akkuyu Nükleer Santrali’nin reklamını yaparken gösterdiği özeni, önemi ve ciddiyeti santralin yapımı esnasında göstermiyor. İktidar partisini buradan bir kez daha uyarıyorum. Bundan sonra yapacağınız her türlü işlerde oy toplama uğruna reklamdan çok halkın sağlığını düşünün” ifadelerini kullandı.

"CİDDİYETTEN UZAK BİR YAKLAŞIM"

Başarır şöyle devam etti: “Mersin Akkuyu Nükleer Santrali bölgesinde peş peşe iki patlama meydana gelmiştir. Bu büyük patlamalar sonucunda, Nükleer Santralin bulunduğu Büyükeceli Bölgesi’nde yaşayan halk büyük panik yaşamış, neredeyse evlerin tamamının camları patlamış, duvarları çatlamış ve halkın geçim kaynağı olan seralar büyük zarar görmüştür. Ne yazık ki Mersin haklının, sivil toplum kuruluşların ve bizlerin tüm uyarılarına rağmen Akkuyu Nükleer Santrali’nin yapımına, ciddiyetten uzak ve oluşabilecek tehlikelerden habersiz bir şekilde devam edilmektedir. Tamamı Rus şirketine ait olan Akkuyu Nükleer Santrali’nin yapımına başlanmasından bu yana Mersin halkında huzur kalmamıştır.”

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Öte yandan Mersin Valiliği, Akkuyu Nükleer Güç Santrali yapımında gerçekleştiğini ifade ettiği planlı patlama ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Zarar tespit çalışmaları için komisyon kurulduğu ifade edilen açıklamada, vatandaşların zararlarının tanzim edileceği bildirildi.
Mersin Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“İlimiz Akkuyu Nükleer Güç Santrali Bölgesinde bugün yapılan planlı patlatma sonucu patlamanın etkisiyle Büyükeceli bölgemizde ev ve seralarda meydana gelen zararların tespitine yönelik zarar tespit komisyonu kurulmuş olup gerekli çalışmalara başlanmıştır. Bu çerçevede vatandaşlarımızın zararları tazmin edilecektir. Patlatma ile ilgili gerekli incelemeleri yapmak üzere Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı’ndan bir ekip görevlendirilmiştir. Konu her yönüyle incelenecek ve sorumlular hakkında gerekli işlemler yapılacaktır."

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